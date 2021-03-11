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Дмитро Ярош: От украинской власти давно ждали действий против прокремлевских группировок

11.03.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дмитро Ярош: От украинской власти давно ждали действий против прокремлевских группировок

  • Дмитро Ярош
  • 11.03.2021, 21:23
Дмитро Ярош: От украинской власти давно ждали действий против прокремлевских группировок

Экс-нардеп поддержал действия властей Украины в отношении пророссийских сил.

Читаешь новости – и такое ощущение, что босой ангел ходит по груди…

"ГБР расследует пособничество Медведчука и Козака стране-агрессору"; "СБУ проводит масштабные обыски в Glusco, которую связывают с Медведчуком"; "СНБО принял решение о создании Центра противодействия дезинформации"; "СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования Радой за Харьковские соглашения в 2010 году" и так далее.

А к тому же, три пропагандистских кремлевских рупора молчат, по запрету Партии Шария процесс начался, контрразведка все активнее пакует российскую агентуру...

Действительно, таких действий против прокремлевских группировок мы ждали от государственной власти очень давно. И несмотря на мотивацию этих действий, этот процесс однозначно положительный.

Еще бы подчистить агентов влияния в Офисе президента, о которых говорят журналисты и не только; сказать правду о срыве операции по вагнеровцам и наказать виновных в случившемся; прекратить никому не нужные производства и судебные преследования против патриотов-активистов; ликвидировать другие враждебные пропагандистские ресурсы ("Интер", "Наш", "Страна" и тому подобные); принять закон о коллаборационизме; навести порядок с украинским гражданством; ликвидировать враждебные Украине политические группировки, такие как ОПЗЖ, и отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику Киву...

Вот тогда можно сказать, что в тылу у нас более-менее порядок. Можно и в наступление идти...

В целом, без шуток, ребята – молодцы. Главное – не тормозить этот процесс и не сдавать назад.

Тогда все будет Украина!

Дмитро Ярош, Facebook

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Экс-нардеп поддержал действия властей Украины в отношении пророссийских сил.
 
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