Источник материала: Хартия'97

Последняя проповедь Моисея: ученый обнаружил вероятно древнейшую библейскую рукопись 11.03.2021, 21:02

Фото: Британская библиотека

Рукопись была найдена в XIX веке и спустя несколько лет утеряна.

Израильско-американский ученый обнаружил, что считавшаяся подделкой последняя проповедь Моисея на самом деле может быть настоящей. Рукопись была найдена в XIX веке и спустя несколько лет утеряна. The New York Times рассказала историю возможно древнейшего библейского манускрипта и описала его путь — от обнаружения русским евреем Мозесом Шапирой и потери после того, как документ объявили подделкой, до последнего исследования, которое пытается реабилитировать артефакт в глазах историков, пишет tvrain.ru .

Находка у Мертвого моря

Мозес Вильгельм Шапира (1830-1884 годы) был русским евреем, обращенным в христианство и мигрировавшим в Иерусалим из Российской империи. В 1861 году Шапира открыл магазин в Старом городе — поначалу он продавал только антиквариат и сувениры, а позже заинтересовался древними рукописями. Перед тем, как торговец объявил о самом большом открытии в своей жизни, он зарекомендовал себя как уважаемый продавец древнееврейских рукописей, продав Британскому музею около 250 подлинных фрагментов.

Впрочем, были и скандалы, связанные с Шапирой. В 1873 году он продал властям Германии большую коллекцию «моавских идолов», оказавшихся подделкой.

В 1883 году Шапира объявил об открытии 15 фрагментов Второзакония, найденных в пещере недалеко от Мертвого моря. Они представляли собой рукописи с палеоеврейским алфавитом, сделанные на коже, почерневшие и практически неразборчивые. Второзаконие считается прощальной проповедью Моисея, обращенной израильтянам перед их переходом через Иордан и вступлением в Землю Обетованную (библейское наименование территории Ханаана — древней страны на восточном побережье Средиземного моря). C XIX века ученые полагали, что Второзаконие было написано с целью оправдать централизацию богослужения в храме и другие религиозные реформы.

Шапира предложил купить предположительный артефакт Британскому музею, попросив за него миллион фунтов стерлингов. Пока шла экспертиза, фрагменты выставили в музее — они привлекли множество посетителей, в том числе премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона. Проводивший экспертизу французский археолог Шарль Симон Клермон-Ганно обвинил Шапиру в подделке рукописей. С этим согласился и эксперт Британского музея.

После обвинений Шапира написал своему приятелю, британскому ученому Давиду Гинзбургу: «Я не думаю, что смогу преодолеть этот позор». Торговец сбежал из Лондона и спустя полгода покончил с собой в нидерландской гостинице. В 1885 году рукопись была продана на аукционе практически за бесценок, а затем — утеряна.

Новый взгляд

Сегодня содержание рукописей Шапиры известно только по транскрипциям и рисункам фрагментов. Также сохранилась единственная фотография одного из фрагментов, но она неразборчива. В течение XX века ученые реконструировали исходный текст утерянных рукописей — последнее такое исследование принадлежит израильско-американскому ученому Потсдамского университета в Германии Идану Дершовицу.

Дершовиц начал работать над восстановлением текста около четырех лет назад. Ученый поделился, что как только он структурировал все транскрипции и рисунки рукописи, то почувствовал, что «это не может быть подделкой». «Трудно сказать, почему. Это просто не согласовалось с тем, что возможно было сделать в XIX веке», — приводит его слова The New York Times.

Впервые Дершовиц представил предварительные выводы в июне 2019 года на закрытом семинаре в Гарварде, куда были приглашены ученые со всего мира. И только недавно он опубликовал завершенную научную статью под названием «Прощание Моисея: Новые свидетельства о фрагментах Второзакония Шапиры». В своей статье Дершовиц приводит ряд архивных, лингвистических и литературных свидетельств, доказывающих, что рукопись Шапиры была подлинна, и оспаривает аргументы противников, указывая на их сомнительные свидетельства и методологические нестыковки.

Среди всего прочего, Дершовиц обнаружил, что во фрагментах содержится информация, совпадающая с открытиями и гипотезами об эволюции Библии, которые стали известны после обнаружения свитков Мертвого моря в 1947 году — спустя десятилетия после открытия Шапиры. Ученый также изучил рукописные заметки Шапиры и заметил, что тот пытался расшифровать найденные фрагменты — на листках бумаги содержатся его размышления, неправильные варианты транскрипции и пометки со множеством вопросительных знаков. Это доказывает, что торговец сам пытался понять текст и не подделывал его, считает Дершовиц.

Кроме того, Дершовиц пришел к выводу: эти рукописи — не просто переработка Второзакония, а его более древняя версия, датируемая периодом Храма Соломона (950 — 586 лет до нашей эры). Если это правда, то рукописи Шапиры окажутся «самым древним из известных библейских манускриптов», пишет The New York Times.

Реакция научного сообщества

Исследование Дершовица вызвало споры в научном сообществе — многие ученые возразили ему, а некоторые даже стали насмехаться. Другие же заняли сторону Дершовица и считают, что если его выводы верны, то это станет самым важным открытием в истории Библии со времен свитков Мертвого моря. По мнению эпиграфиста и эксперта по свиткам Мертвого моря Сидни Уайт Кроуфорд, аргументы Дершовица не могут быть доказаны или опровергнуты без оригинальных фрагментов, поэтому они «должны стать сноской в научной дискуссии о происхождении Второзакония».

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