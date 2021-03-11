Источник материала: Хартия'97

В Беларуси впервые нашли поддельные купюры по 200 рублей 11.03.2021, 20:55

Всего за три квартала 2020 года банковские работники обнаружили 430 фальшивых денежных знаков.

В Беларуси в прошлом году были впервые выявлены поддельные купюры по 200 рублей. Об этом сообщает Нацбанк в своем обзоре. Всего за три квартала 2020 года банковские работники обнаружили 430 фальшивых денежных знаков — 429 купюр и одну монету (номиналом 2 евро), передает tut.by .

Чаще всего по-прежнему подделывают доллары. Их среди фальшивых денежных знаков оказалось 48,6%. На втором месте по частоте подделки российские рубли — 37,2%. Евро среди выявленных фальшивых денег составили 10,2%, белорусские рубли — 3,7%. Других валют, среди которых китайский юань, было всего 0,2%.

Больше всего фальшивых денег было найдено в Минске — 37,7%. В областях гораздо меньше — от 4,9 до 14,7%. Поддельные деньги ходили в обращении и были изъяты в 42 населенных пунктах Беларуси.

Как и раньше чаще всего подделывают банкноты номиналом 100 долларов. Их среди фальшивой американской валюты оказалось 89,5%. Купюр по 50 долларов — 6,7%. Подделок более мелких купюр (20,10, 5 долларов) были выявлены единичные случаи.

Если говорить про европейскую валюту, то там чаще всего подделываются банкноты в 500, 100 и 50 евро. А купюр по 200 и 5 евро за три квартала не было выявлено.

В Нацбанке отметили, что «среди выявленных подделок евро следует отметить банкноту несуществующего номинала 1000 евро, представляющую собой частичную подделку. Она изготовлена из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов, на которой произведено изменение реквизитов».

Большая часть подделок среди российских рублей пришлась на купюры по 5000 — их было 85,6%. Были найдены подделки по 2000 и 1000 рублей, а также одна номиналом 200 рублей.

Фальшивых белорусских банкнот было найдено за 9 месяцев 16 штук. Это купюры по 200, 100, 50, 20 и 5 рублей. Банкнот номиналом 10 рублей не выявили. Чаще всего подделывали купюры по 50 рублей — среди фальшивок их оказалось 50%. Также впервые были обнаружены две поддельные банкноты по 200 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .