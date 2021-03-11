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Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба
Источник материала: Хартия'97
Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба
В Армении продолжается политический кризис.
Президент Армении Армен Саркисян второй раз отказался подписать предложение премьера Никола Пашиняна о назначении главой Генерального штаба армии Артака Давтяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на
Правительство не принимает возражения президента Саркисяна на предложение о назначении нового главы Генерального штаба, сообщает «Армения News» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Ранее Саркисян обратился в Конституционный суд республики после того, как правительство объявило об увольнении предыдущего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — сообщили тогда в администрации президента.
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В Армении продолжается политический кризис.
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