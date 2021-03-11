﻿ Кентен Фиойн Майе выиграл спринтерскую гонку, лучшим из белорусов стал Смольский — 18-й с нолями. Лобастов с нолями 74-й. 21.by
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Кентен Фиойн Майе выиграл спринтерскую гонку, лучшим из белорусов стал Смольский — 18-й с нолями. Лобастов с нолями 74-й

11.03.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место прошла мужская спринтерская гонка.



Победу одержал француз Кентен Фион Майе, лучшим из белорусов стал Антон Смольский — 18-е место при безошибочной стрельбе.
 
 
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На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место прошла мужская спринтерская гонка.
 
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