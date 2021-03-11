Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей





Сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов», которые выступили против бойкота матчей чемпионата Беларуси по футболу.





сообщает «Трибуна», в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники Павел Чикида и Руслан Юденков, а также полузащитник Артем Васьков. Как«Трибуна», в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники, а также полузащитник



















