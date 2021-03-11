|
Долги госпредприятий хотят скинуть на работников?
Источник материала: Партизан
Работников заставляют подписывать договор о коллективной материальной ответственности.
Фото: TUT.BY
Читатель тг-канала «Беларусь головного мозга»
«Рабочим надо подписать до 1 апреля «материальную ответственность» или за ворота. Все боятся её подписывать, ведь как известно завод сильно закредитован. Похоже, что новый директор хочет все долги и косяки повесить на работников».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работников заставляют подписывать договор о коллективной материальной ответственности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)