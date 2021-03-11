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Блогеру Игорю Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку
Источник материала: Навiны
Политзаключенному Игорю Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
В чем именно обвиняют Лосика, неизвестно. Адвокат Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что находится под подпиской о неразглашении, поэтому не может назвать статью нового обвинения.
Жена блогера Дарья Лосик записала видеообращение, в котором прокомментировала произошедшее.
«Помните, в конце сентября я говорила о том, что, создавая нечеловеческие условия содержания и придумывая нелепые обвинения моему мужу, можно перегнуть палку? Похоже, ее перегнули. И сегодня один из следователей мог в этом убедиться лично, когда прямо на его глазах мой муж начал резать себе руки, пытаясь попрощаться с жизнью», — сказала супруга блогера.
По ее словам, несмотря на то что Игоря вовремя остановили, «останавливаться он не собирается».
«После случившегося Игорь объявил о сухой голодовке», — сообщила Дарья Лосик.
Она отметила, что ее муж не слабый человек, но терпеть «издевательства над собой и здравым смыслом» не позволит и его намерения очень серьезные, поскольку он не видит других путей борьбы за свою свободу и человеческое достоинство. По словам Дарьи Лосик, мотив Игоря пойти на такой шаг — «колоссальное бесправие», с которым он столкнулся.
Супруга также заявила, что будет до конца бороться за мужа, а для этого готова встретиться даже с Александром Лукашенко, ответить на все его вопросы и получить ответы на свои.
Жена Лосика подчеркнула, что уже девять месяцев не может получить от правоохранительных органов ответ, за что сидит в тюрьме Игорь. По ее мнению, и следствие, и судьи, и прокуратура знают, что Лосик находится за решеткой ни за что, но «сделать ничего не могут, потому что боятся, как бы чего не вышло».
Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. Лосика обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).
Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить. Голодовка Лосика длилась 42 дня. Она вызвала большой резонанс и волну солидарности. Во второй половине января к голодовке присоединились несколько человек, два священнослужителя подали в Следственный комитет ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь блогеру сохранить жизнь.
25 января через защитника Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».
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Блогеру Игорю Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку
Политзаключенному Игорю Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку, сообщает телеграм-канал «Беларусь...
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