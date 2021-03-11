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Новые назначения: Лукашенко утвердил глав Следственного комитета и Генштаба

11.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые назначения в Беларуси. Александр Лукашенко обновил кадровый состав в силовом блоке, передает телеканал «МИР 24».

Отныне в Следственном комитете новый председатель. Им стал экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Гора. Вадим Синявский возглавил МЧС. Прежде он руководил милицией в Гродно. Рокировки и в системе Минобороны. Должность начальника Генштаба Вооруженных сил и первого замминистра обороны занял Виктор Гулевич. Ранее он руководил войсками Западного оперативного командования. Лукашенко напомнил, что после президентских выборов силовому блоку пришлось много работать, и предупредил назначенцев, что попытки давления на Беларусь не прекратятся.

«С августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу, и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», – заявил Лукашенко.

Также новые заместители назначены в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции и таможенном комитете. Сменились ректоры и в трех региональных вузах.



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Теги: Гродно
 
 
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Также новые заместители назначены в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции и таможенном комитете.
 
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