Какие машины покупают белорусы

Белорусская автомобильная ассоциация представила статотчет реализации на рынке новых авто.





Так, по данным, БАА, в феврале дилеры смогли продать 3 215 машин, что на 37,6% меньше, чем было продано в феврале прошлого года.

Топ-5 марок выглядит так:

Lada — 658; Geely — 468; Volkswagen — 395; Škoda — 325; Kia — 309.

А вот пятерка самых популярных моделей:

Volkswagen Polo — 293; Kia Rio — 25 9 ; Škoda Rapid — 220; Lada Vesta — 219; Lada Niva 4 x 4 — 179.