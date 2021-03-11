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Какие машины покупают белорусы
Источник материала: Навiны
Белорусская автомобильная ассоциация представила статотчет реализации на рынке новых авто.
Так, по данным, БАА, в феврале дилеры смогли продать 3 215 машин, что на 37,6% меньше, чем было продано в феврале прошлого года.
Топ-5 марок выглядит так:
А вот пятерка самых популярных моделей:
Напомним, Государственный комитет по стандартизации
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Белорусская автомобильная ассоциация представила статотчет реализации на рынке новых авто.
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