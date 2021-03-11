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Какие машины покупают белорусы

11.03.2021 22:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская автомобильная ассоциация представила статотчет реализации на рынке новых авто.

Какие машины покупают белорусы

Так, по данным, БАА, в феврале дилеры смогли продать 3 215 машин, что на 37,6% меньше, чем было продано в феврале прошлого года.

Топ-5 марок выглядит так:

  1. Lada — 658;
  2. Geely — 468;
  3. Volkswagen — 395;
  4. Škoda — 325;
  5. Kia — 309.

А вот пятерка самых популярных моделей:

  1. Volkswagen Polo — 293;
  2. Kia Rio — 259;
  3. Škoda Rapid — 220;
  4. Lada Vesta — 219;
  5. Lada Niva 4x4 — 179.

Напомним, Государственный комитет по стандартизации приостановил продажы автомобилей Škoda Rapid в Беларуси.

 
 
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Белорусская автомобильная ассоциация представила статотчет реализации на рынке новых авто.
 
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