Власти озадачились наличием в магазинах яиц. Торговля жалуется, что производители недовыполняют заявки

Источник материала: Tut.by

Власти интересуются наличием в магазинах яиц накануне пасхальных праздников. Тем временем торговые сети жалуются в ведомство на то, что некоторые птицефабрики выполняют их заявки наполовину. Одна из возможных причин этого — отправка производителями яиц на экспорт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Сети появилось письмо МАРТ, которое направили в исполкомы. В нем ведомство просит предоставить оперативную информацию по потребности регионов в куриных яйцах. Эту информацию запрашивают «для сохранения стабильности на потребительском рынке в преддверии». «Информация необходима для формирования баланса ресурсов куриных яиц в связи с ростом экспортных поставок и необходимости обеспечения растущего покупательского спроса в период праздничных пасхальных дней».

В ведомстве сообщают, что от торговых сетей поступают сообщения о том, что отдельные птицефабрики выполняют их заявки на уровне 50%.

В конце февраля — марте читатели сообщают, что на яйца заметно выросли цены. Это отражает и официальная статистика. За январь и февраль они подорожали на 2,7%.

Читатели также обращают внимание, что периодически возникают вопросы по ассортименту яиц. «10 марта в одной из служб доставки не было в наличии яиц, никогда такого не было. Но сегодня предлагают больше 10 наименований. Цены — от 2,2 рубля за десяток яиц С-2», — рассказывает читательница из Минска. Но это, скорее, единичная ситуация, говорить о дефиците яиц в магазинах не приходится.

Что происходит на российском рынке

В России также наблюдается заметное подорожание куриных яиц. В феврале они подорожали на 2,3%, говорится в материалах Росстата.

В этой ситуации Минсельхоз выступил с предложением о заморозке цен на яйца и мясо птицы. Птицеводческие предприятия в России подтверждают решение о заморозке отпускных цен на мясо птицы и яйца на ближайшие два месяца — на март и апрель.