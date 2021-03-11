Источник материала: Хартия'97

«Наша задача — пополнять базу новыми «красаўцамi» 1 11.03.2021, 23:24

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фото: reuters/tut.by

Мы обязательно победим, потому что с нами весь цивилизованный мир.

Телеграм-канал «Баста!» поговорил с создателем проекта «карты оккупантов и пособников режима» blackmap.org .

Черная карта – это проект, в котором собраны и систематизированы адреса пособников режима, которые совершали преступления против белорусов, и были идентифицированы, а их адреса, имена, телефоны, и лица размещены на карте Беларуси. Теперь каждый может увидеть, кто живёт по соседству с ними, ходит в один и тот же магазин около дома, здоровается с вами в лифте, а на «работе» избивает людей, выносит политические приговоры, и стреляет в безоружных протестующих.

— Как вы считаете, какой реакции «властей» на этот проект можно ожидать? Могут ли они заблокировать этот ресурс?

— Реакция так называемых «властей» будет очевидной. Топорная и примитивная блокировка внутри страны. Как и всё, что они делали до этого. Но мы все отлично знаем, что люди в Беларуси хорошо информированы, как обходить такие формальные блокировки ресурсов. VPN – наше всё. В любом случае мы будем адаптироваться под любые ситуации.

— Мы видим, что белорусы по-разному используют информацию с данными пособников режима, некоторые оставляют в подъезде листовки с информацией о том, кто их сосед, а некоторые высказывают прямо в лицо сотрудникам органов и их родственникам всё, что о них думают . Как вы относитесь к подобным действиям?

— Надо понимать, что данный проект – это информация, инструмент. И каждый вправе распоряжаться данной информацией на свое усмотрение. Как минимум люди вправе знать, кто живет с ними по соседству, а как на это реагировать – личное дело каждого. Каждая форма протеста – хороша по-своему.

Лично мне, уже сложно говорить о «законности и мирных протестах» - черта пройдена. Пока мы будем снимать обувь, нас будут сажать, насиловать, пытать и убивать. Тут всё уже очевидно.

— Где вы берете информацию для заполнения «карты оккупантов»?

— Информацию берем в основном из открытых источников, таких как Черная Книга Беларуси, Каратели Беларуси, ByPol. Иногда из доверенных каналов, таких как Банда Луки и Прамень. Мы больше визуально агрегируем информацию из данных телеграм-каналов. Потому что сообщение на каналах уходит за день/неделю «вверх» и теряется. На карте же — это назойливая красная метка, которая будет постоянно зиять и кричать. Напоминая оккупантам и пособникам режима, что мы про них знаем и помним.

— Будете ли вы расширять проект? Какие у вас дальнейшие планы?

— Обязательно. Расширение функционала, пополнение базы новыми «красаўцамi» и, конечно же, подготовка к будущим провокациям и атакам. В данный момент это самая первостепенная задача.

— Что бы вы сказали читателям?

— Не стоит опускать руки, все только начинается. Беларусь не будет прежней. В 41-м году, когда на нашу землю пришли оккупанты – наши деды вырывали победу не один год и не сдавались, шли до конца. И эта победа будет обязательно за нами. С нами весь цивилизованный мир. И не надо забывать, чья кровь течет в наших венах. От себя хочу добавить, если вы один или вас мало, то не надо лезть на «автомат» голой грудью. Только холодный расчет и выверенная тактика. Только так. Не сілай, а розумам. Жыве Беларусь!

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