|
«Протест – это право, забастовка – путь к свободе»
Источник материала: Хартия'97
«Протест – это право, забастовка – путь к свободе»
Партизаны столичных Шариков вышли на акцию с посланием.
Партизаны столичных Шариков напоминают:
По Конституции у всех беларусов есть право создавать независимые профсоюзы и вступать в них без ограничений! Каждый белорус имеет право на забастовку!
Вместе мы сможем отстоять свои интересы!
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партизаны столичных Шариков вышли на акцию с посланием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)