Источник материала: Хартия'97

«Протест – это право, забастовка – путь к свободе» 11.03.2021, 23:15

Партизаны столичных Шариков вышли на акцию с посланием.

Партизаны столичных Шариков напоминают:

По Конституции у всех беларусов есть право создавать независимые профсоюзы и вступать в них без ограничений! Каждый белорус имеет право на забастовку!

Вместе мы сможем отстоять свои интересы!

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»













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