Источник материала: Хартия'97

Экономист: Режим гарантированно создаст фундаментальные причины для девальвации 11.03.2021, 23:03

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Нас ожидают валютные ограничения и возврат к управляемому курсу.

Сейчас девальвации бояться не нужно, так как режим ее будет сдерживать, считает экономист Сергей Чалый.

«Удерживать курс можно только двумя способами: либо интервенциями, но у нас и так не очень хорошо с резервами. Поэтому это ограниченный инструмент. Либо административными ограничениями. Возможно, что к рационированию валюты мы вернемся. Кто-то будет решать, какие заявки на покупку валюты мы удовлетворяем, какие – нет», – объясняет «Белсату» Сергей Чалый.

Экономист убежден, что правительство готово уйти от курса валют, который сейчас плавает. Из-за значительного неравновесия: номинальный курс был переоценен по сравнению к своему рыночному значению.

«Фундаментальных причин для девальвации нет. Но вот с такой политикой правительство эти фундаментальные причины создаст гарантированно. Но бояться нужно в первую очередь появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу», – добавляет специалист.

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