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Вечерние протесты продолжаются в Беларуси

12.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вечерние протесты продолжаются в Беларуси

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  • 11.03.2021, 22:38
Вечерние протесты продолжаются в Беларуси

Акции проходят в разных уголках страны.

Беларусы выходят на акции солидарности с политзаключенными: Сергеем Петрухиным, Игорем Лосиком, Игорем Банцером, Иваном Вербицким, Никитой Емельяновым и Дмитрием Фурмановым.

«Эти люди голодают и вскрывают вены в знак протеста против надуманных обвинений, они находятся в нечеловеческих условиях содержания.

Сколько продлится весь это ужас - зависит от нас всех!» - передают участники акций.

На фото и видео: Боровляны, Витебск, Пружаны, Стиклево, Минск.






Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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