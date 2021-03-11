Источник материала: Хартия'97

Вечерние протесты продолжаются в Беларуси 1 11.03.2021, 22:38

Акции проходят в разных уголках страны.

Беларусы выходят на акции солидарности с политзаключенными: Сергеем Петрухиным, Игорем Лосиком, Игорем Банцером, Иваном Вербицким, Никитой Емельяновым и Дмитрием Фурмановым.

«Эти люди голодают и вскрывают вены в знак протеста против надуманных обвинений, они находятся в нечеловеческих условиях содержания.

Сколько продлится весь это ужас - зависит от нас всех!» - передают участники акций.

На фото и видео: Боровляны, Витебск, Пружаны, Стиклево, Минск.





















Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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