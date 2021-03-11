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Вечерние протесты продолжаются в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Вечерние протесты продолжаются в Беларуси
Акции проходят в разных уголках страны.
Беларусы выходят на акции солидарности с политзаключенными: Сергеем Петрухиным, Игорем Лосиком, Игорем Банцером, Иваном Вербицким, Никитой Емельяновым и Дмитрием Фурмановым.
«Эти люди голодают и вскрывают вены в знак протеста против надуманных обвинений, они находятся в нечеловеческих условиях содержания.
Сколько продлится весь это ужас - зависит от нас всех!» - передают участники акций.
На фото и видео: Боровляны, Витебск, Пружаны, Стиклево, Минск.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Акции проходят в разных уголках страны.
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