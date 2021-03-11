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Средняя зарплата в Молдове превысила 500 долларов
Источник материала: Хартия'97
Средняя зарплата в Молдове превысила 500 долларов
В реальном секторе — 520 долларов.
Согласно
В IV квартале 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 8859,9 леев (это чуть более 500 долларов в эквиваленте), увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,4% по сравнению с IV кварталом 2019 года.
В реальном секторе экономики среднемесячная заработная плата выросла до 9198,9 леев (чуть более 520 долларов).
Самые высокие показатели среднемесячного заработка в IV квартале 2020 года были зарегистрированы в следующих областях: информация и связь, финансовая и страховая деятельность, производство и поставка электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и воздуха.
Самые низкие показатели среднемесячного заработка были зарегистрированы: в гостиничном секторе и общественном питании, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в сфере искусства, культуры и развлечений.
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В реальном секторе — 520 долларов.
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