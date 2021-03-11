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В Минске ночью прогнозируется сильный снегопад

12.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске ночью прогнозируется сильный снегопад

  • 11.03.2021, 22:14
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В Минске ночью прогнозируется сильный снегопад
иллюстрационное Фото: tut.by

В Мингорисполкоме попросили автомобилистов не парковать машины вдоль проезжей части.

В Минске ночью прогнозируется сильный снегопад: дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- Дорожные службы столицы будут работать в усиленном режиме. Они уже готовы к снегопаду и смогут обеспечить очистку и противогололедную обработку улично-дорожной сети. Мы очень просим автомобилистов учитывать погодные условия, не парковать свои машины вдоль проезжей части и не препятствовать работе снегоуборочной техники. Также у нас есть просьба и к субъектам хозяйствования: обеспечить уборку снега на своих и закрепленных территориях с самого утра 12 марта, чтобы город продолжал нормально функционировать и его жителям было комфортно передвигаться, - прокомментировал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

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Теги: Минск
 
 
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В Мингорисполкоме попросили автомобилистов не парковать машины вдоль проезжей части.
 
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