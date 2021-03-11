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В Беларуси сыграли один из самых продолжительных матчей в истории мирового хоккея

12.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси сыграли один из самых продолжительных матчей в истории мирового хоккея

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  • 11.03.2021, 22:02
  • 1,330
В Беларуси сыграли один из самых продолжительных матчей в истории мирового хоккея
фото: hockey.by

«Гомель» и «Неман» отыграли 169 минут 4 секунды.

Пятый четвертьфинальный матч серии «Гомель» — «Неман» стал самым продолжительным в истории чемпионатов Беларуси, сообщает hockey.by.

«Гомель» и «Неман» отыграли 169 минут 4 секунды, пока Кристиан Дзюбиньски не принес победу гродненцам со счетом 2:1. Они же и повели в серии — 3:2.

Отметим, что команды, которые вырывали победы в таких длительных играх, в итоге побеждали в сериях.

Топ-4 самых долгих матчей в истории чемпионатов Беларуси:

1. 10.03.2021. Четвертьфинал. «Гомель» — «Неман» — 1:2 (6ОТ) 169 минут 4 секунды.

2. 07.03.2015. Полуфинал. «Гомель» — «Юность» — 1:2 (6 ОТ), 165 минут 11 секунд.

3. 26.03.2016. Финал. «Юность» — «Шахтер» — 2:1 (3 ОТ), 109 минут 26 секунд.

4. 16.03.2017. Полуфинал. «Неман» — «Гомель» — 2:1 (2 ОТ), 99 минут 15 секунд.

Матч «Гомель» — «Неман» стал третьим по продолжительности в истории хоккея. Самый длительный профессиональный матч в истории «Сторхамар» — «Спарта» в плей-офф чемпионата Норвегии-2017 длился 217 минут 14 секунд. Встреча «Детройта» и «Монреаля» в 1936 году продолжалась 176 минут и 30 секунд.

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Теги: Гомель
 
 
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