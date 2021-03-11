Источник материала: Хартия'97

С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 8 11.03.2021, 21:47

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Со временем мусор сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора, трансляция велась на сайте НАСА, передает ria.ru .

Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.

Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

В июле 2007 года бак с аммиаком массой 640 килограммов отбрасывал американский астронавт Клейтон Андерсон, стоя на манипуляторе SSRMS. В декабре 2018 года с помощью манипулятора с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны.

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