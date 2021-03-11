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Почти 5 кг наркотиков изъято у оператора и кладовщика интернет-магазинов

12.03.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

МВД сообщает, задержаны дилеры из Минска и Мозыря. Спецоперацию провел наркоконтроль Минской области.   Сначала оперативники задержали гостя столицы: возле деревни Хатежино парень подыскивал места для тайников. Уже после в арендуемых им гараже и квартире милиционеры обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и параметилэфедрон. Всего более 4 кг.  Выяснилось, молодой человек исполнял роль кладовщика: заведовал большей частью товара и прятал его в окрестностях Минска. Координаты закладок передавал подельнику, который администрировал созданный парнями виртуальный наркомаркет и взаимодействовал с мелкими клиентами. В квартире последнего было обнаружено 0,5 килограмма гашиша и 12 г мефедрона. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Есть информация, что фигуранты работали еще на один интернет-магазин по продаже психотропов. Сейчас устанавливаются его владельцы.
 
Теги: Минск
 
 
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МВД сообщает, задержаны дилеры из Минска и Мозыря. Спецоперацию провел наркоконтроль Минской области.   Сначала оперативники задержали гостя столицы: возле...
 
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