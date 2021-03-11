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ЕВС не допустил песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» на «Евровидение»

12.03.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Песня «Я научу тебя», которую должны были исполнять «Галасы ЗМеста» на «Евровидении» в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, потому что не соответствует его правилам. Об этом Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании 11 марта.

В ЕВС подчеркнули, что внимательно изучили песню и сделали вывод, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса», а реакция на нее «рискует подорвать репутацию ЕВС».

В заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС) указывается, что организация внимательно изучила песню, с которой группа «Галасы ЗМеста» должна была представлять страну на конкурсе.

Песня «Я научу тебя» уже удалена с официального канала ЕВС в YouTube. О чем она - пересказать сложно. Проще привести цитаты.

«Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Поспи за плугом — // ночь в разгаре.
Еще далёко до звезды. // Пусть пашут лошади в угаре — // А ты не порти борозды», - поют солисты группы.

Лидер «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков сообщил РИА Новости, что после этих требований может сам отказаться от участия в мероприятии.

На официальном канале «Евровидения» клип белорусской группы набрал 195 тысяч просмотров, 1,6 тысячи лайком и 16 тысяч дизлайков. Теперь он оттуда удален.

TUT.BY использовал расширение VidIQ, которое в том числе показывает соотношение лайков к дизлайкам. Полученный результат - 9%. Это абсолютно худший результат среди всех песен.

На втором месте находится композиция из Германии. Их соотношение лайков к дизлайкам - 62% (эта композиция не попала на скриншот). На третьем месте Дания - 63%. У остальных - выше 80%, пишет портал.

На вечер 11 марта песня на youtube-канале Галасы Зместа набрала 66 тысяч просмотро, 4,5 тысяч лайков,12 тысяч дизлайков и более 7 тысяч комментариев, в основном негативных.

«Галасы ЗМеста» - это новый проект барановичских кавээнщиков, он появился осенью 2020 года. Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

Скрин официального канала "Евровидения": TUT.BY

 
 
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Песня «Я научу тебя», которую должны были исполнять «Галасы ЗМеста» на «Евровидении» в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, потому что не...
 
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