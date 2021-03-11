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В Бресте арестован соучредитель "Польской школы" за героизацию «военных преступников»

12.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти арестовали соучредителя "Польской школы" в Бресте после того, как в facebook было опубликовано видео о проведении в этой школе мероприятия по случаю отмечаемого в Польше Национального дня памяти несломленных солдат.

Участие в мероприятии также принял генконсул консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюк, которого власти РБ объявили персоной нон-грата.

"Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия", - сообщил замначальника управления Следственного комитета по Брестской области Сергей Страпко.

«Следственное управление областного УСК приняло к производству уголовное дело по ч.3 ст.130 УК. Его возбудил прокурор Бреста по факту совершения 28 февраля группой лиц умышленных действий, направленных на реабилитацию нацизма и разжигание национальной розни. По подозрению в совершении преступления задержан один из соучредителей ООО "Польская школа". Мужчина находится в ИВС», - также сказано в сообщении СК РБ.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусские власти арестовали соучредителя "Польской школы" в Бресте после того, как в facebook было опубликовано видео о проведении в этой школе мероприятия по случаю...
 
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