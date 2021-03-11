ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь объявила персонами нон-грата еще 2-х польских дипломатов

12.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь высылает из страны двух руководителей Генерального консульства Польши в Гродно после ответа польской стороны на объявление персоной нон-грата генконсула Польши в Бресте Е.Тимофеюка.

«В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», - говорится в сообщении МИД РБ.

11 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

«Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях», - подчеркивается в сообщении.

Тимофеюк 28 февраля принял участие в Бресте в мероприятиях по случаю отмечаемого в Польше Национально дня памяти несломленных солдат.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь высылает из страны двух руководителей Генерального консульства Польши в Гродно после ответа польской стороны на объявление персоной нон-грата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мугуруса обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Дубае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by