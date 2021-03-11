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Белорусы выходят на вечерние протесты

12.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Минска провели акцию в поддержку музыканта из Гродно Игоря Банцера.




Боровляны вышли в знак поддержки Сергея Петрухина, Игоря Лосика, Игоря Банцера, Ивана Вербицкого и Дмитрия Фурмана.


Эти белорусы голодают и вскрывают вены в знак протеста против надуманных обвинений и нечеловеческих условий содержания.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жители Минска провели акцию в поддержку музыканта из Гродно Игоря Банцера.
 
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