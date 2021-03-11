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Белорусы выходят на вечерние протесты
Источник материала: Партизан
Боровляны вышли в знак поддержки Сергея Петрухина, Игоря Лосика, Игоря Банцера, Ивана Вербицкого и Дмитрия Фурмана.
Эти белорусы голодают и вскрывают вены в знак протеста против надуманных обвинений и нечеловеческих условий содержания.
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Жители Минска провели акцию в поддержку музыканта из Гродно Игоря Банцера.
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