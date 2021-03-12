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Лукашенко – военным: Беларусь попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас будут на все зубы пробовать
Источник материала: ОНТ
Кадровый день во Дворце Независимости принёс важные новости. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил.
Командовавший войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба и первым замминистра обороны. Вакансия появилась после того, как Александр Вольфович ушёл в Совбез. К слову, после службы в Гродно военные не впервые идут на повышение – взять хотя бы нынешнего министра обороны Хренина. Тылы на Западе тут же прикрывают – во главе Западного командования теперь Игорь Демиденко. Но и это не всё. Заместителем министра обороны становится Андрей Жук. В его подчинении были войска Северо-западного оперативного командования. Там главным становится начальник Минского суворовского училища Александр Науменко. Защита западных рубежей прошлой осенью показала, кто есть кто.
Госсекретарь Совбеза за эти кадры будет отвечать погонами. Но Президент добавит: живём в такое интересное время, что быстро станет понятно, на своих ли местах эти люди.
ФОТО: БЕЛТА
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Кадровый день во Дворце Независимости принёс важные новости. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил. Командовавший войсками...
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