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Лукашенко – военным: Беларусь попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас будут на все зубы пробовать

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко – военным: Беларусь попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас будут на все зубы пробовать

Кадровый день во Дворце Независимости принёс важные новости. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил

Командовавший войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба и первым замминистра обороны. Вакансия появилась после того, как Александр Вольфович ушёл в Совбез. К слову, после службы в Гродно военные не впервые идут на повышение – взять хотя бы нынешнего министра обороны Хренина. Тылы на Западе тут же прикрывают – во главе Западного командования теперь Игорь Демиденко. Но и это не всё. Заместителем министра обороны становится Андрей Жук. В его подчинении были войска Северо-западного оперативного командования. Там главным становится начальник Минского суворовского училища Александр Науменко. Защита западных рубежей прошлой осенью показала, кто есть кто.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: «Для войск это был хороший урок. Они смогли развернуться на реальных тактических нормативах, на местности, на которой нам, возможно, придётся защищать нашу Родину, и успешно выполнили задачи. Конечно, расширяется горизонт задач, растёт уровень ответственности. То есть понимаешь: чем больше высота, тем больше у тебя ответственность за всех своих подчинённых. Но будем выполнять поставленные Президентом задачи. Уверен, что мы справимся». 

Госсекретарь Совбеза за эти кадры будет отвечать погонами. Но Президент добавит: живём в такое интересное время, что быстро станет понятно, на своих ли местах эти люди. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очень надеюсь, что я и народ не разочаруемся. Мы свои семьи должны защитить, и семьи наших людей. Мир изменился. Войны приобретают иной характер. Никто не обрушится на нас самолётами, вертолетами, никто группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Если так  произойдет – это третья мировая война. Будут подрывать изнутри. Мы это проходили отчасти. Чуть нас зацепили с августа после выборов. Попробовали нас на зуб. Зуб сломали. Сейчас будут на все зубы пробовать. Я говорю публично: нам, людям военным, придётся защищать свою страну изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечёт границу. Воевать будем отсюда. Если вы готовы, давайте вместе будем служить и работать». 

 ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Кадровый день во Дворце Независимости принёс важные новости. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил.  Командовавший войсками...
 
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