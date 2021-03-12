Технологию распознавания лиц начали использовать в минском метро. Как это работает и зачем?

Источник материала: ОНТ

Удобно, быстро и безопасно! Владельцы Mastercard теперь могут оплачивать проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц. Услуга, которую запустил Беларусбанк, уже доступна на станциях «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».





Сервис оплаты «Смотри и проходи» работает с этого месяца. Регистрация в системе займет всего несколько минут. Для этого необходимо скачать и установить приложение М-Банкинг Беларусбанка, выбрать вкладку «Смотри и плати» и сделать селфи. При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карты спишется оплата.

Сергей Лукашевич, заместитель начальника управления цифровой трансформации Беларусбанка: «Сервис позволяет в считанные секунды произвести идентификацию клиента, сделать фотографию, сравнить с базой, и соответственно разрешить допуск. Также уникальный сервис тем, что при оплате происходит онлайн списание денежных средств, то есть если у вас недостаточно средств, вы не сможете пройти».

Оплатить проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц могут клиенты любого белорусского банка с картой Mastercard. Услугой пользуются уже более тысячи 200 человек. Перепутать похожих людей и списать деньги с чужой карты система не может. Ожидается, что до конца года сервис оплаты «Смотри и проходи» появится на всех станциях минского метро.

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