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Технологию распознавания лиц начали использовать в минском метро. Как это работает и зачем?
Источник материала: ОНТ
Удобно, быстро и безопасно! Владельцы Mastercard теперь могут оплачивать проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц. Услуга, которую запустил Беларусбанк, уже доступна на станциях «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».
Сервис оплаты «Смотри и проходи» работает с этого месяца. Регистрация в системе займет всего несколько минут. Для этого необходимо скачать и установить приложение М-Банкинг Беларусбанка, выбрать вкладку «Смотри и плати» и сделать селфи. При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карты спишется оплата.
Оплатить проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц могут клиенты любого белорусского банка с картой Mastercard. Услугой пользуются уже более тысячи 200 человек. Перепутать похожих людей и списать деньги с чужой карты система не может. Ожидается, что до конца года сервис оплаты «Смотри и проходи» появится на всех станциях минского метро.
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Удобно, быстро и безопасно! Владельцы Mastercard теперь могут оплачивать проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц. Услуга, которую запустил Беларусбанк,...
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