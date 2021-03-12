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Вода «затопила» деревни, люди «покидают» дома. В Гомельской области готовятся к паводкам

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вода «затопила» деревни, люди «покидают» дома. В Гомельской области готовятся к паводкам

В ожидании «большой воды». Гомельская область активно готовится к паводкам. Из-за тёплой погоды и большого количества снега уровни воды в реках могут подняться уже в ближайшее время, а это угроза для населённых пунктов. На этот случай в регионе созданы специальные отряды быстрого реагирования – они выгоняют технику и отрабатывают приёмы по спасению людей. 


Петриковский район, пойма Припяти. Это ещё не настоящий паводок – на водоёме местами до сих пор лёд. Но по легенде ситуация близка к чрезвычайной. Из-за резкого повышения уровня воды река вышла из берегов. Экстренные службы работают в полном составе – спасатели, врачи, волонтёры. Вода уже дошла до деревни, люди в панике стали покидать дома. Естественно, по реке. Те, кто на лодке, перевернулись. Потребовалась помощь спасателей. Ещё один местный житель решил перебраться по рыхлому льду. Провалился и чуть не утонул. На берегу «пострадавших» встречает бригада скорой помощи.  

На карте возможных подтоплений этот участок на Припяти – один из самых сложных. В ближайших населённых пунктах людей уже предупредили – избежать паводка, вероятно, не удастся. Когда растает снег, а за ним и лёд, река станет непредсказуемой. 

Максимальные уровни воды в период весеннего половодья во многом зависят от погодных условий. Если ночью будет подмораживать, а днём подтаивать, то даже несмотря на обилие снега, ситуация останется спокойной. В случае же резкого потепления и, к примеру, обильных осадков реки начнут «плюсовать». И тогда могут быть последствия. Круглосуточное дежурство, мониторинг уровней воды и заблаговременное укрепление дамбы мешками с песком – то, что обычно помогает избежать трагедии.

Готовятся места и для отселения жителей. Переждать большую воду можно будет в гостиницах, школах и больницах. На случай экстренной эвакуации на месте паводков развернут мобильные пункты обогрева. В первую очередь – это забота о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями.

Оборванные линии электропередачи, размытые дороги, которые необходимо экстренно подсыпать. Техника всегда должна быть наготове. Плавающие транспортёры, надувные лодки и катера в случае резкого подъема воды также перебросят в пострадавшие районы. При этом людей не только обогреют, но и накормят. Кухня на колёсах и полевое меню.

Вода, теплые вещи, а ещё палатки, генераторы и спасательные жилеты. В ожидании паводков – и волонтёры. Это передвижной штаб по оказанию помощи пострадавшим. Отряды быстрого реагирования готовы выехать к месту ЧП в любое время суток.

Артём Карпенко, начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста: «Это всё достаточно оперативно. Из нашей практики – до 12 часов, и мы уже здесь, я думаю, будем».

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Беларуси: «Главное в этой ситуации – посмотреть ещё раз координацию и взаимодействие всех сил и средств. Нацелено это на обеспечение безопасности жизнедеятельности наших граждан, создание им условий даже в случае критических подтоплений и реагирование на эти подтопления».

Паводки для Гомельщины – не редкость. Один из самых крупных произошел восемь лет назад: тогда затопило даже областной центр, под водой оказались более 400 домов. В этом году гидрологи таких форс-мажоров не прогнозируют (к этому часу ситуация на водоёмах спокойная). Но всё равно рекомендуют экстренным службам разместить в прибрежных зонах специальные посты и быть начеку. 

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В ожидании «большой воды». Гомельская область активно готовится к паводкам. Из-за тёплой погоды и большого количества снега уровни воды в реках могут подняться уже...
 
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