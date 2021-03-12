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Что с белорусским экспортом и будут ли расти очереди желающих пройти техосмотр? Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Почти полтысячи фальшивок – столько подложных денег обнаружили банковские работники за неполный 2020-й год. «Поддельный» интерес белорусы чаще всего проявляют к долларам и российским рублям. А вот больше денежных знаков, только самых настоящих, по всей видимости, придётся в этом году платить за нефть.
Сегодня вышел новый отчёт ОПЕК. Страны-экспортёры ждут роста спроса. На сто тысяч баррелей в сутки больше, чем думали аналитики. Сколько стоит нефть? Что с белорусским экспортом? И будут ли очереди желающих пройти техосмотр весной и летом?
Экономика в начале года сработала с прибылью. Внешнеторговый оборот за январь – больше $3 миллиардов. Это данные Нацбанка. Экспорт превысил импорт. Сальдо внешней торговли положительное – $425 миллионов. Поставки за рубеж выросли на 13,5% по сравнению с январём-2020. Экспорт товаров вырос почти на 20%. Это больше $2 миллиардов. Продали больше, чем импортировали, на $100 миллионов. По поставкам услуг мы тоже в плюсе. Сальдо – $325 миллионов.
Помочь в торговом деле белорусским компаниям должно экспортное агентство. Как анонсировало Минэкономики, оно заработает уже к концу года по принципу «одного окна». Экспортёры смогут обращаться за помощью, в том числе материальной.
Важная роль в росте внешней торговли отводится и обновлённому Указу № 534 «О содействии развитию экспорта товаров». Новая редакция заработает в начале мае. Минимальную сумму экспортного кредита нерезиденту отменили. Доступны 13 видов добровольного страхования экспортных рисков. Помогать поставщикам станут больше банков и страховых организаций. Условия для более эффективной работы будут и у предпринимателей. По новому указу малые производственные компании смогут привлекать льготные кредиты. О разработке проекта рассказало Минэкономики.
Не должны оставаться в стороне и отставать в показателях региональные бизнесмены. План по развитию отстающих регионов обновили и должны скоро опубликовать.
Что известно: экономическая неуспеваемость у 30 районов. Больше всего таких – в Гомельской и Могилёвской областях. Разрыв по уровню и качеству жизни в отстающих местах нужно сократить. Для этого нужны новые предприятия и модернизация тех, что есть. Будет и финансирование инвестиционных проектов.
Почти $824 миллиона. Помощь, которую можно оценить в денежном выражении, но никак нельзя в общечеловеческом значении. На эту сумму открыто больше 80 тысяч счетов за пять лет действия программы «Семейный капитал».
Она в силе. Размер выплаты с 1 января проиндексировали на 5,5%. Сумма достигла почти 24 тысяч рублей. И только по новой пятилетней программе многодетные семьи открыли больше 13,5 тысяч депозитных счетов. Это 305 миллионов рублей. Использовать капитал досрочно хотят больше 30 тысяч семей. Самая частая причина такого решения – жилищный вопрос.
Часто спрашивают… МАЗ. Спрос на технику нашего завода вырос на российском рынке грузовиков.
В феврале – сразу на 107,5%. Почти полтысячи машин ушло на рынок соседей. Это третье место в рейтинге поставщиков российского агентства «Автостат». Охотнее всего покупают, понятное дело, КАМАЗ, а вот немецкий МАН интересует клиентов всё меньше.
За два первых месяца года автомобилистам выдано больше 350 тысяч разрешений. Примерно столько же – за первые полгода 2020-го. Основная причина ажиотажа – отмена дорожного сбора. Транспортный налог будем уплачивать отдельно от техосмотра. Станут ли водители сознательнее в вопросе технического состояния своей машины? И будут ли охотно ездить на проверку и в этом, и в следующем году? Узнаем у заместителя директора предприятия «Белтехосомтр» Владимира Пиульского.
Топливо дорожает. С начала марта цена на нефть марки Brent прибавила 10%. В районе $70 за баррель. Растут и котировки WTI.
Всё из-за решения ОПЕК+. Страны-экспортёры решили сохранить ограничения на добычу нефти. Вопреки ожиданиям рынка. Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и США. Для азиатских клиентов апрельские партии подорожают почти по всей линейке марок. Где-то даже на 60 центов. Право немного нарастить поставки в апреле получили Россия и Казахстан – на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки. Другие страны ОПЕК+ будут качать на 7 миллионов баррелей в день меньше, чем до кризиса. Изменить ситуацию на рынке может американский сланец. Но пока рост буровой активности не привел к заметному повышению добычи.
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Что с белорусским экспортом и будут ли расти очереди желающих пройти техосмотр? Рубрика «Ближе к делу»
Почти полтысячи фальшивок – столько подложных денег обнаружили банковские работники за неполный 2020-й год. «Поддельный» интерес белорусы чаще всего проявляют к...
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