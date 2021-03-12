Что с белорусским экспортом и будут ли расти очереди желающих пройти техосмотр? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Почти полтысячи фальшивок – столько подложных денег обнаружили банковские работники за неполный 2020-й год. «Поддельный» интерес белорусы чаще всего проявляют к долларам и российским рублям. А вот больше денежных знаков, только самых настоящих, по всей видимости, придётся в этом году платить за нефть.





Сегодня вышел новый отчёт ОПЕК. Страны-экспортёры ждут роста спроса. На сто тысяч баррелей в сутки больше, чем думали аналитики. Сколько стоит нефть? Что с белорусским экспортом? И будут ли очереди желающих пройти техосмотр весной и летом?

Экономика в начале года сработала с прибылью. Внешнеторговый оборот за январь – больше $3 миллиардов. Это данные Нацбанка. Экспорт превысил импорт. Сальдо внешней торговли положительное – $425 миллионов. Поставки за рубеж выросли на 13,5% по сравнению с январём-2020. Экспорт товаров вырос почти на 20%. Это больше $2 миллиардов. Продали больше, чем импортировали, на $100 миллионов. По поставкам услуг мы тоже в плюсе. Сальдо – $325 миллионов.

Помочь в торговом деле белорусским компаниям должно экспортное агентство. Как анонсировало Минэкономики, оно заработает уже к концу года по принципу «одного окна». Экспортёры смогут обращаться за помощью, в том числе материальной.

Важная роль в росте внешней торговли отводится и обновлённому Указу № 534 «О содействии развитию экспорта товаров». Новая редакция заработает в начале мае. Минимальную сумму экспортного кредита нерезиденту отменили. Доступны 13 видов добровольного страхования экспортных рисков. Помогать поставщикам станут больше банков и страховых организаций. Условия для более эффективной работы будут и у предпринимателей. По новому указу малые производственные компании смогут привлекать льготные кредиты. О разработке проекта рассказало Минэкономики.

Не должны оставаться в стороне и отставать в показателях региональные бизнесмены. План по развитию отстающих регионов обновили и должны скоро опубликовать.

Что известно: экономическая неуспеваемость у 30 районов. Больше всего таких – в Гомельской и Могилёвской областях. Разрыв по уровню и качеству жизни в отстающих местах нужно сократить. Для этого нужны новые предприятия и модернизация тех, что есть. Будет и финансирование инвестиционных проектов.

Почти $824 миллиона. Помощь, которую можно оценить в денежном выражении, но никак нельзя в общечеловеческом значении. На эту сумму открыто больше 80 тысяч счетов за пять лет действия программы «Семейный капитал».

Она в силе. Размер выплаты с 1 января проиндексировали на 5,5%. Сумма достигла почти 24 тысяч рублей. И только по новой пятилетней программе многодетные семьи открыли больше 13,5 тысяч депозитных счетов. Это 305 миллионов рублей. Использовать капитал досрочно хотят больше 30 тысяч семей. Самая частая причина такого решения – жилищный вопрос.

Часто спрашивают… МАЗ. Спрос на технику нашего завода вырос на российском рынке грузовиков.

В феврале – сразу на 107,5%. Почти полтысячи машин ушло на рынок соседей. Это третье место в рейтинге поставщиков российского агентства «Автостат». Охотнее всего покупают, понятное дело, КАМАЗ, а вот немецкий МАН интересует клиентов всё меньше.

За два первых месяца года автомобилистам выдано больше 350 тысяч разрешений. Примерно столько же – за первые полгода 2020-го. Основная причина ажиотажа – отмена дорожного сбора. Транспортный налог будем уплачивать отдельно от техосмотра. Станут ли водители сознательнее в вопросе технического состояния своей машины? И будут ли охотно ездить на проверку и в этом, и в следующем году? Узнаем у заместителя директора предприятия «Белтехосомтр» Владимира Пиульского.

Владимир Пиульский, заместитель директора предприятия «Белтехосмотр»: – Я думаю, что водители будут сознательно проходить. Прошлый год, к сожалению, немного выбил из колеи. Каждый год после 14-го года количество разрешений снижалось примерно на 10% выданных по республике. В прошлом году оно снизилось на 35%. Даже больше. Трудно сейчас прогнозировать, сколько автолюбителей-водителей приедут на станции диагностики. Я думаю, что в следующем году эта ситуация будет исходить из результатов этого года. Можно будет спрогнозировать и количество людей, и количество очередей, чтобы внести заблаговременно какие-то коррективы в режимы работы диагностических станций. Наталья Тарасюк: – За что могут забраковать автомобиль и отправить на повторный осмотр? – Самая частая причина отказов – это неисправность тормозной системы. Это на первом месте. На втором месте стоит неисправность внешних световых приборов. – Хватает ли на станциях разрешений нового образца? Так называемых наклеек? – Во-первых, это уже разрешение на допуск к участию в дорожном движении ни в коей мере не является наклейкой. Она уже больше года является возимым документом в соответствии с изменениями в правила дорожного движения. И клеить её никуда не надо. Прорабатывается вопрос, чтобы было только электронное разрешение. Как сделано примерно то же самое со страховкой. – «Белтехосмотр» ещё в 2020-м предлагал не проверять у водителей аптечку и огнетушитель при техосмотре. Ведь их многие водители просто одалживают на время у знакомых. – Это действительно было только как предложение. В настоящее время оно не реализовано. Для этого нужно внести изменения в целый ряд нормативных документов. Скажем, это предложение будет дальше продвигаться, но как оно будет реализовано, это уже от нас не зависит. – Можно ли прогнозировать, что таких очередей желающих пройти техосмотр, как в начале года, не будет? – Нет, я так не могу сказать. Потому что мы, как раз таки, обычно смотрим динамику не только по этому году и предыдущему. Сейчас ситуация изменилась. Поэтому предсказывать, что в апреле или дальше в мае будет меньше, я не готов, потому что многие водители только ездят в летнее время и могут создать очереди на диагностических станциях.

Топливо дорожает. С начала марта цена на нефть марки Brent прибавила 10%. В районе $70 за баррель. Растут и котировки WTI.

Всё из-за решения ОПЕК+. Страны-экспортёры решили сохранить ограничения на добычу нефти. Вопреки ожиданиям рынка. Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и США. Для азиатских клиентов апрельские партии подорожают почти по всей линейке марок. Где-то даже на 60 центов. Право немного нарастить поставки в апреле получили Россия и Казахстан – на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки. Другие страны ОПЕК+ будут качать на 7 миллионов баррелей в день меньше, чем до кризиса. Изменить ситуацию на рынке может американский сланец. Но пока рост буровой активности не привел к заметному повышению добычи.

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