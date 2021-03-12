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Как восстановить волосы и отрастить длинную косу? Советы врача
Источник материала: ОНТ
Проблема выпадения волос может появиться даже у обладателей густой и красивой шевелюры. Однако не все сразу обращаются за помощью к специалистам. Это может привести к ухудшению ситуации, поэтому важно вовремя начать лечение,
По словам медика, обращаться за помощью к врачу необходимо, если в день у человека выпадает свыше 100 волос. В случае, когда видны залысины, посещение врача – обязательная процедура. Важно не только лечить волосы, но и использовать простые, но эффективные методы восстановления поврежденной шевелюры.
1. Масляные маски. Они питают и увлажняют волосы.
Маски необходимо делать 1-2 раза в неделю. После нанесения нужно тщательно промывать голову.
2. Массаж с морской солью. Он активизирует кровообращение, благодаря которому происходит питание корней.
Также при восстановлении волос не стоит собирать их в хвосты и другие тугие прически. Врач рекомендует отказаться и от окрашивания волос.
ФОТО: pixabay
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Проблема выпадения волос может появиться даже у обладателей густой и красивой шевелюры. Однако не все сразу обращаются за помощью к специалистам. Это может...
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