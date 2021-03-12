|
Лукашенко: Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного
Источник материала: ОНТ
Кадровый четверг. Президент сегодня произвёл
В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения. На это обратил внимание Президент.
Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей уровня замминистра в МИДе, Министерствах по налогам и сборам, экономики, энергетики и юстиции. А также в комитетах – таможенном и по стандартизации.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый четверг. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил и силовом блоке. Что касается гражданских назначений, заместителем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)