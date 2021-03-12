Лукашенко: Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного

Источник материала: ОНТ

Кадровый четверг. Президент сегодня произвёл назначения в руководстве Вооружённых Сил и силовом блоке. Что касается гражданских назначений, заместителем управляющего делами Президента назначен Антон Краевский. Ивьевский район возглавил Игорь Генец. А Дзержинский – Максим Лысенко. Новые руководители с сегодняшнего дня и в трех вузах страны – Гомельском технологическом, Полесском и Полоцком.

В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения. На это обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем, строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании».

Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей уровня замминистра в МИДе, Министерствах по налогам и сборам, экономики, энергетики и юстиции. А также в комитетах – таможенном и по стандартизации.

ФОТО: БЕЛТА

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