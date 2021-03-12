|
Лукашенко назначил новых ректоров в трех университетах
Источник материала: ОНТ
На пост ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого согласован Артур Путято.
Валерий Дунай возглавит Полесский государственный университет.
Ректором Полоцкого государственного университета согласован Олег Романов, до настоящего времени – первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый четверг у Президента. Среди назначенцев трое ректоров – Гомельского технического, Полесского и Полоцкого университетов. На пост ректора Гомельского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)