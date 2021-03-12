Лукашенко назначил новых ректоров в трех университетах

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Кадровый четверг у Президента . Среди назначенцев трое ректоров – Гомельского технического, Полесского и Полоцкого университетов.

На пост ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого согласован Артур Путято.

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого: «Я всегда говорю студентам: двери мои открыты. И когда с ними разговариваешь, когда видишь глаза, когда находишь точки, эти глаза загораются, вот это важно. Я спросил у моего коллеги с 50-летним опытом. Он говорит: всегда студенты были одинаковы. Всегда "бузили", всегда искали, всегда высказывали свои точки зрения, и это правильно. На этом и движение вперёд. Наше дело – их направить».