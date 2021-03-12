ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назначил новых ректоров в трех университетах

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил новых ректоров в трех университетах

Кадровый четверг у Президента. Среди назначенцев трое ректоров – Гомельского технического, Полесского и Полоцкого университетов.


На пост ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого согласован Артур Путято.

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого: «Я всегда говорю студентам: двери мои открыты. И когда с ними разговариваешь, когда видишь глаза, когда находишь точки,  эти глаза загораются, вот это важно. Я спросил у моего коллеги с 50-летним опытом. Он говорит: всегда студенты были одинаковы. Всегда "бузили", всегда искали, всегда высказывали свои точки зрения, и это правильно. На этом и движение вперёд. Наше дело – их направить».    

Валерий Дунай возглавит Полесский государственный университет. 

Валерий Дунай, ректор Полесского государственного университета: «Вектор развития вуза формируется в постоянном диалоге: администрации, профессорско-преподавательского состава, студенчества. Я думаю, что только так мы можем достигать поставленных целей». 

Ректором Полоцкого государственного университета согласован Олег Романов, до настоящего времени – первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый четверг у Президента. Среди назначенцев трое ректоров – Гомельского технического, Полесского и Полоцкого университетов. На пост ректора Гомельского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мечты о «Мотовело». Вместо завода образовалась «площадка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by