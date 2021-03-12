«Утерянный» III Статут ВКЛ «раскрыли» в Минске

Источник материала: ОНТ

Он рассказал о Беларуси и белорусах всем. Потомки не забыли. К 170-летию Алексея Сапунова в Национальной библиотеке сегодня буквально раскрыли главную интригу выставки о «великом уме». Это так называемый утерянный III Статут ВКЛ с тиснёным знаком учёного-юбиляра. В экспозиции – и другие не менее интересные артефакты из крупнейшего музея Витебщины.





В начале было слово «даўніна». Сапунов первым ввёл в науку этот термин. Хотя большинство его трудов по белорусской «старине» – на русском. Расширял географию. Оригинальный «гаджет» профессора. «Слепой штамп» для книг из личного собрания.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «Першы кіраўнік Дзяржаўнай бібліятэкі БССР заўважыў гэту каштоўнейшую калекцыю і наўпрост звязаўся з Аляксеем Сапуновым, які жыў тады ў Віцебску. Звязаўся з магчымасцю набыць каштоўны Статут Вялікага княства Літоўскага, надрукаваны ў 1588 годзе па-беларуску. Ён быў страчаны ў часы II Cусветнай вайны. І нават падавалася нам, незваротна. Трапіў ў беларускую бібліятэку і музей ў Лондане. І там захоўваецца сёння. Сур’ёзныя намеры, што Статут вернецца ў Беларусь».

Пока же только копии страниц уникума, но и они бесценны. Сегодня многие «картинки» из белорусской истории известны только по публикациям Сапунова. Трёхмерный «Чертёж Витебска 1664 года» – тренд сувениров из «Северной столицы».

Надежда Варламова, заведующая отделом Витебского областного краеведческого музея: «Ещё в 24-м году, когда работала комиссия по разбору наследия Сапунова, Красинским Владимиром Гавриловичем была составлена опись, которая давала характеристику всего документального фонда, фонда клише, литографий, оттисков к различным изданиям. И эта рукопись сохранилась. В 41-м году они были эвакуированы в Саратов. Вернулись».

Всего в музее – более 600 свидетельств жизни «летописца», который почти как Нестор для «Витебской Беларуси» (опять же, термин Сапунова). На выставке «монументальная» история города на Двине – рукопись издана так и не была. Неудачный краудфандинг.

Этим вдохновлялся Булгаков, когда работал над «Мастером и Маргаритой». «Сколько Брокгауза может вынести организм?» Осилил пять книг. 9-й том – слова на букву «Б». «Белорусы». Автор – «А.С.». Один из псевдонимов Сапунова. Сам учёный не упоминал, что написал статью в лучшую энциклопедию Российской империи. Но часто цитировал «из неё».

За описание «Река Двина» царь Александр Третий «озолотил» Сапунова – выдал учёному 500 рублей. Статский советник, депутат Госдумы, организатор древлехранилищ, институтов и много чего ещё. «Даўніна» – слово важное для понимания будущего.





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