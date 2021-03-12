Воскресенский о фильме «Золотое дно»: а не «переобулся» ли Путило? Может быть, он уже нативно «топит» за власть?

Источник материала: ОНТ

Находящийся в Польше Степан Путило не удивил белорусов своим фильмом «Золотое дно». Отсутствие фактов, сюжета и режиссуры наводит на мысль, что молодой человек просто распылил деньги, которые ему дали, чтобы он скопировал фильм Навального. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Юрий Воскресенский.

Эксперт ответил на вопрос, почему видео Степана Путило получилось таким слабым на факты и аргументы и почему над ним смеются даже те, кто относится к белорусской власти не очень лояльно.

Юрий Воскресенский: «Я люблю, мне очень нравятся такие нестандартные ходы, связанные с пиаром, с технологиями. Я бы этот фильм даже по государственному телевидению пустил. Приведу пример. Один из наших активистов показал этот фильм своей бабушке, и она думала, что это по БТ. Говорит: слушайте, Президент какой молодец. Собственность вся государственная, в порядке все держит. Скромный, то есть часы у всех за полмиллиона долларов, ему кто-то сделал подарок за 15 тысяч. Говорит, зачем только, не понятно, они женщин оскорбляли. То есть любой нормальный человек, посмотрев этот фильм, он сделает вывод, что все, что говорили про нашего Президента, про скромность, про хозяйственность, про отсутствие лоббизма и коррупционных связей, все соответствует действительности. В связи с этим встает вопрос: а не "переобулся" ли Путило? Может быть, он уже нативно "топит" за власть? Может, это он дает сигнал "ребят, я хочу вернуться, исключите меня из списков террористов". Потому что фильм настолько слаб, там нет ни сюжета, ни режиссуры. Но самое главное, я понимаю с точки зрения даже политологической, он не привел ни одного аргумента, фактически этим своим фильмом он просто разрушил пропагандистскую подводку наших "беглых". И на самом деле, может быть, как и Азаренку, надо награду дать за этот фильм. Он просто расписался в своей полной беспомощности, никчемности. А этот фильм, не будем скрывать, многие очень посмотрели, и у всех, я тоже свидетель, мы смотрели в офисе, вопрос: и что показал? Государственное имущество, которое в порядке. Чистота, скромность. Он, наверное, не видел фильмы про украинского президента, про других президентов стран? Я не беру уже дальше, в дальнюю дугу не лезу, где так, наверное, только водители живут, как он показал, как у нас живет Президент. Это не "Золотое дно" в названии, это "Золотое дно" Степана Путило. До фильма была дурь, но здесь она стала настолько очевидной, что уже, наверное, ни один человек, даже из стана оппозиции, не скажет, что его как-то удивил этот фильм. Скорее разочаровал, потому что ни одного факта не было приведено из того, чего он говорил и анонсировал. А может, он просто воспользовался, может он действительно прагматик и просто распылил деньги, которые ему явно дали на этот фильм, чтобы он скопировал расследование Навального».