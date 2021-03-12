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Воскресенский о фильме «Золотое дно»: а не «переобулся» ли Путило? Может быть, он уже нативно «топит» за власть?
Источник материала: ОНТ
Находящийся в Польше Степан Путило не удивил белорусов своим фильмом «Золотое дно». Отсутствие фактов, сюжета и режиссуры наводит на мысль, что молодой человек просто распылил деньги, которые ему дали, чтобы он скопировал фильм Навального. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Юрий Воскресенский.
Эксперт ответил на вопрос, почему видео Степана Путило получилось таким слабым на факты и аргументы и почему над ним смеются даже те, кто относится к белорусской власти не очень лояльно.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Воскресенский о фильме «Золотое дно»: а не «переобулся» ли Путило? Может быть, он уже нативно «топит» за власть?
Находящийся в Польше Степан Путило не удивил белорусов своим фильмом «Золотое дно». Отсутствие фактов, сюжета и режиссуры наводит на мысль, что молодой человек...
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