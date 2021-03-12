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Минчанину дали год лишения свободы за оскорбление журналистов издательского дома «Беларусь сегодня»
Источник материала: ОНТ
Суд Советского района столицы вынес первый приговор об угрозах в адрес журналистов.
На скамье подсудимых – 36-летний минчанин, который в сентябре прошлого года нанес надпись оскорбительного содержания в адрес сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня». Потерпевшими по этому уголовному делу проходят сразу шесть журналистов. Сторона обвинения запросила для подсудимого один год лишения свободы. Суд Советского района столицы поддержал требование гособвинителя.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть сторонами обжалован. Только за 2020-й год более 400 членов Белорусского союза журналистов получили угрозы в свой адрес. Стоит отметить, что санкции за подобные преступления в Беларуси – одни из самых «либеральных» в Европе.
За последние 30 лет, по статистике международной федерации журналистов, было убито свыше двух тысяч человек, исполнявших свои профессиональные обязанности. К счастью, в Беларуси не было ни одного случая.
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Суд Советского района столицы вынес первый приговор об угрозах в адрес журналистов. На скамье подсудимых – 36-летний минчанин, который в сентябре прошлого года...
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