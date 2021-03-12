Минчанину дали год лишения свободы за оскорбление журналистов издательского дома «Беларусь сегодня»

Источник материала: ОНТ

Суд Советского района столицы вынес первый приговор об угрозах в адрес журналистов.





На скамье подсудимых – 36-летний минчанин, который в сентябре прошлого года нанес надпись оскорбительного содержания в адрес сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня». Потерпевшими по этому уголовному делу проходят сразу шесть журналистов. Сторона обвинения запросила для подсудимого один год лишения свободы. Суд Советского района столицы поддержал требование гособвинителя.

Владимир Рябов, помощник прокурора Советского района г. Минска: «Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении хулиганства и осужден к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть сторонами обжалован. Только за 2020-й год более 400 членов Белорусского союза журналистов получили угрозы в свой адрес. Стоит отметить, что санкции за подобные преступления в Беларуси – одни из самых «либеральных» в Европе.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: «Сегодняшнее заседание суда и вообще судебное разбирательство для БСЖ крайне важно. Это первое слушание по делу об угрозах в адрес журналистов. Дело в том, что за последний год наши коллеги получили небывалое количество подобных угроз, хейтинга, буллинга, как сейчас принято говорить в европейской журналисткой среде. Если оставлять без наказания и без общественного и государственного внимания такие угрозы, то это приводит к гораздо более худшим последствиям, в первую очередь, конечно, для наших коллег-журналистов».

За последние 30 лет, по статистике международной федерации журналистов, было убито свыше двух тысяч человек, исполнявших свои профессиональные обязанности. К счастью, в Беларуси не было ни одного случая.

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