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Политолог Юрий Воскресенский: чтобы власть тебя услышала, надо с ней разговаривать

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политолог Юрий Воскресенский: чтобы власть тебя услышала, надо с ней разговаривать

Создание новых партий и работа в легальном политическом поле важны для белорусского общества и государства, для диалога людей с властью. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Юрий Воскресенский.

Эксперт ответил на вопрос, не наиграются ли люди «в партию» за несколько месяцев и не сойдет ли это на «диванный уровень».

Юрий Воскресенский: «Именно поэтому надо, чтобы все было нативно. Если соберутся люди, как собрались в рамках "Демократического союза", то, пожалуйста, я ничего не вижу плохого. Мы окажем всяческую им помощь, чтобы они были на виду и чтобы они не ходили по улице, а писали предложения, работали с органами государственной власти и управления. Кстати, такие люди и нужны органам государственной власти и управления».

Воскресенский подчеркнул, что работа с людьми в легальном политическом поле важна, чтобы им не могли «задурить голову» извне.

Юрий Воскресенский: «Наше место стало таким центром притяжения. Когда я выходил из СИЗО и пришел туда, никого не было, ни одного стула. И все говорили, что ничего не получится, и зачем ты этим занимаешься, и режим рухнет до Нового года, и ты будешь на площади между Караевым и Балабой. Такое говорили. Что мы видим сейчас? Мы видим, что каждую неделю проходят круглые столы, вырабатываются рекомендации, которые разводятся по органам власти. Все серьезные политические игроки проводят свои мероприятия у нас и приезжают к нам. Это и ЛДП, и "Белая Русь", и известные наши аналитики Петровский, Дзермант, Шпаковский, это и партия "Союз". <…> У нас получился реальный политический коворкинг с реальным выхлопом. А значит, людьми занимаются, значит, им уже просто так Степа Путило и другие "беглые" не задурят голову».

Политолог отметил, что работа «Круглого стола демократических сил» способствует созданию новых партий и установлению связей между политиками разных взглядов.

Юрий Воскресенский: «Наша цель – примирить и консолидировать общество для благих целей. Дело в том, что, если на таких площадках люди, лидеры, которые рождаются, будут между собой знакомы, то им никогда, даже несмотря на идеологические разногласия, не придет мысль взять палку и побить своего коллегу, с которым ты пил чай и ел торт. Вы видите, как НГО и НКО работают западные? Нам, с моей точки зрения, надо сделать такие же фонды поддержки гражданских инициатив и работать с активистами. Очень хорошо, что этот проект сейчас обсуждается. Чтобы власть тебя услышала, надо с ней разговаривать. Если ты лаешь на нее, а она в ответ, как она тебя услышит, как вы вообще друг друга услышите?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Создание новых партий и работа в легальном политическом поле важны для белорусского общества и государства, для диалога людей с властью. Об этом в эфире программы...
 
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