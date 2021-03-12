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Юрий Воскресенский: после встречи с Лукашенко у Шклярова изменились политические взгляды
Источник материала: ОНТ
Политолог Виталий Шкляров был впечатлен встречей с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и после этого изменил свои взгляды. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил коллега Шклярова Юрий Воскресенский.
Юрий рассказал, как Виталий гостил у него во время нахождения под домашним арестом.
Воскресенский ответил на вопрос, изменила ли встреча с Президентом Беларуси взгляды Шклярова.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Политолог Виталий Шкляров был впечатлен встречей с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и после этого изменил свои взгляды. Об этом в эфире программы...
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