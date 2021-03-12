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Юрий Воскресенский: после встречи с Лукашенко у Шклярова изменились политические взгляды

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Воскресенский: после встречи с Лукашенко у Шклярова изменились политические взгляды

Политолог Виталий Шкляров был впечатлен встречей с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и после этого изменил свои взгляды. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил коллега Шклярова Юрий Воскресенский.

Юрий рассказал, как Виталий гостил у него во время нахождения под домашним арестом.

Юрий Воскресенский: «Он гостевал, наверное, во время "Американки". Точнее, во время того, как его перевели под домашний арест. Он жил на квартире у моей мамы. Регулярно я ходил в магазин, покупал ему белорусские вкусные натуральные продукты, которые он очень хвалил».

Воскресенский ответил на вопрос, изменила ли встреча с Президентом Беларуси взгляды Шклярова.

Юрий Воскресенский: «Да, потому что он тоже жил в своем мире, и вот он встретился с Главой государства, поговорил с ним, обсудил какие-то государственные проблемы. Его очень все интересовали наши белорусские заводы, пока Президент ему не объяснил, почему мы не можем их закрывать и выгонять людей на улицу. И, в конце концов, он впечатлился и начал объективно смотреть на вещи. За что, кстати, его также начали "клевать" либеральные информационные "фашисты"».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Политолог Виталий Шкляров был впечатлен встречей с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и после этого изменил свои взгляды. Об этом в эфире программы...
 
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