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Политолог Юрий Воскресенский: изменения в государстве нужно проводить через Конституцию, а не революцию

12.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политолог Юрий Воскресенский: изменения в государстве нужно проводить через Конституцию, а не революцию

Конституционные изменения должны сделать Беларусь президентско-парламентской республикой с усилением роли местной власти. Это позволит избежать печального опыта некоторых стран, которые пошли по пути революции. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Юрий Воскресенский.

Политолог объяснил тезис «Конституция вместо революции», произнесенный им на Всебелорусском народном собрании.

Юрий Воскресенский: «В данном контексте "Конституция вместо революции" – это синоним эволюции. Если мы смотрим на соседние страны, то нигде революция не принесла каких-то хороших достижений позитивных, прежде всего экономических. Везде, где таким образом расшатываются устои государства и общества, приходится тратить долгие-долгие годы, если не десятилетия, как в случае, например, с революциями, которые были в нашей истории, чтобы восстановиться и вернуться к тому дореволюционному уровню. Поэтому, когда мы говорим "Конституция вместо революции", мы говорим, что общество или часть общества хочет каких-то перемен. Каких конкретно, оно не может сформулировать. Но все понимают, что, если ты строишь дом, ты начинаешь с фундамента. Фундамент – это Конституция. Зачем мы во всем обвиняем Президента? Потому что у него полномочия по Конституции. Окей, давайте перераспределим полномочия, но солидарно с ответственностью. Потому что у нас привыкли, что даже яма где-то или лампочка в подъезде – виноват премьер, Президент или мэр. Общество не может понять, что ты же сам тоже можешь вкрутить эту лампочку. То есть активным надо быть не только на словах, но и на деле. И если у тебя такая политическая активность возбудилась, мы понимаем, что это все-таки из-за ковида, то ты должен понять, что начать надо все-таки с Конституции, с конституционных изменений. Это основа основ. Это и есть эволюция, именно за это мы выступаем, чтобы изменения были имплементированы».

Воскресенский пояснил, в чем смысл конституционных изменений.

Юрий Воскресенский: «У нас сейчас суперпрезидентская республика, такой политологический термин. Мы предлагаем президентско-парламентскую, больше в сторону уйти других органов власти. Почему? Найдем ли мы такого человека, который будет с такими полномочиями нести по-прежнему так же качественно, как нынешний руководитель, ответственность за все и вся. И при этом не быть ни коррупционером, ни лоббистом. Это риск».

Эксперт назвал, какие именно пункты он хотел бы внести в новую Конституцию.

Юрий Воскресенский: «Закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания. Перераспределение полномочий и ответственности в сторону других ветвей власти. Выборность всех руководителей, всех мэров, губернаторов – выборность прямым либо косвенным голосованием. Можно губернаторов избирать, допустим, косвенно, на сессиях Совета, а всех остальных выбирать на обычных местных выборах. Это усиление роли местной власти. Есть еще нормы, связанные с ограничением каденции, числа сроков президентства. Это успокоит нашу, в том числе, активную политизированную общественность. Два срока, все как вы хотели, пожалуйста».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Конституционные изменения должны сделать Беларусь президентско-парламентской республикой с усилением роли местной власти. Это позволит избежать печального...
 
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