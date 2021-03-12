Воскресенский: государственные СМИ дают все без купюр и цензуры, а так называемые либералы скатились до информационного «фашизма»

Источник материала: ОНТ

Белорусские либералы требуют неукоснительной приверженности определенной позиции, при этом скатываясь до информационного «фашизма». Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил политолог Юрий Воскресенский.

Раньше Воскресенский был для оппозиции «политическим заключенным». Сейчас же политолог, по его собственным словам, на себе ощутил, что такое буллинг и нападки в Сети.

Юрий Воскресенский: «Не столько сильно расстроен, сколько сильно удивлен, когда столкнулся с тем, с чем сталкивались журналисты государственных СМИ, представители правоохранительных органов, с этими всеми оскорблениями, хейтом, буллингом. Казалось, с тобой такое не может произойти. Конечно, когда это затронуло тебя, сидишь и думаешь: это ж некорректно. Удивлен еще, что у нас Советский Союз давно распался, нет какой-то генеральной линии партии. Но среди креативно кричащего класса сформирована какая-то определенная позиция: если ты отклонишься, шаг вправо, шаг влево – ты сразу предатель, враг народа. То есть у них в головах всех, несмотря на то, что они либералы, у них сидит сталинщина в чистом виде. И меня это очень сильно удивило».

Воскресенский ответил на критику по поводу его интервью в СИЗО .

Юрий Воскресенский: «Когда человек говорит искренне, это всегда видно, его невозможно заставить. Люди, которые так говорят [о принудительном характере интервью – Прим.], они не могут понять. Помните, пословица: если ты в 20 лет не был революционером – у тебя нет сердца, а если ты остался им в 40 лет – у тебя нет мозгов. Если перефразировать: надо понимать, что жизнь – это не статика, а динамика. И ты должен понять, стать над схваткой и понять, что, если бы это произошло, могло быть еще хуже. И вовремя остановиться. Поэтому, когда я говорил все эти вещи в СИЗО, уже посмотрев, проанализировав, обсудив с сокамерниками, такими же коллегами, все эти события, я говорил то, что сейчас повторю. Никто меня не заставлял. Если вы помните, я спросил: а, вы, наверное, вырежете, что я выступаю, чтобы освободить Бабарико и других. И очень удивился, что вы все дали без купюр. Поэтому, фактчекинг если мы проводим, сейчас видим уникальное совершенно явление. Те, кто называют себя государственниками, дают все без купюр и без цензуры, а те, кто называет себя либералами, скатились до информационного "фашизма"».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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