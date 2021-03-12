Источник материала: UDF











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Instagram появилось облегченное приложение без рекламы. Работает и в Беларуси Приложение весит 2 МБ и предназначено для жителей развивающихся стран

Facebook выпустил Instagram Lite — облегченную версию популярного приложения для фото и видео. Об этомв блоге компании. Приложение требует значительно меньше оперативной памяти и весит 2 МБ — полная версия займет 30 МБ. Кроме того, Instagram Lite загружает не так много данных.Чтобы облегчить новую версию Instagram, из приложения убрали рекламу, возможность совершать покупки, понизили качество некоторых графических элементов. Также пользователи могут смотреть, но не снимать Reels — вертикальные видео, которые Instagram добавил в приложение, чтобы конкурировать с TikTok. Instagram Lite представлен только на Android, выпускать версию для iOS не планируется.В усеченном варианте Instagram можно смотреть, редактировать и загружать фото, видео и Stories так же, как в обычной версии. Рекомендательные алгоритмы также не отличаются. Кроме того, для Instagram Lite разработали интерфейс на языках развивающихся стран.Облегченная версия приложения предназначена для жителей развивающихся стран, которые часто пользуются устаревшими телефонами, пишет TechCrunch. Instagram Lite доступен в 170 странах.«Это новое приложение для Android предназначено для того, чтобы обеспечить людям, живущим в сельской или дикой местности, доступ к высококачественному взаимодействию с Instagram с использованием минимального количестве данных», — отмечает пресс-служба Facebook.Facebook тестирует облегченный вариант Instagram с 2018 г. Тогда урезанная версия весила 573 кб. В мае 2020 г. компания прекратила поддержку Instagram Lite, чтобы позже перезапустить приложение.