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В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожи

12.03.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожи
Фото: Giovanni Guarino / Globallookpress
Так в учебном заведении борются с расизмом и превосходством белой расы, пишет City Journal.

«Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Они (администрация школы — прим. "Ленты.ру") говорят, что нам нужно "децентрировать белизну"», — сказал один из старшеклассников в интервью изданию. По его словам, таким образом детей хотят научить мысли, что в физике есть что-то большее, чем Ньютон.

Ранее сообщалось, что власти Орегона нашли расизм в школьной программе математики. Так, департамент образования штата заявил, что идея превосходства белой расы проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа. Вместо классического предмета было предложено ввести «этноматематику».
 
 
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В одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи.
 
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