Источник материала: UDF



Фото: Giovanni Guarino / Globallookpress

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожи В одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи.

Так в учебном заведении борются с расизмом и превосходством белой расы, пишет City Journal.«Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Они (администрация школы — прим. "Ленты.ру") говорят, что нам нужно "децентрировать белизну"», — сказал один из старшеклассников в интервью изданию. По его словам, таким образом детей хотят научить мысли, что в физике есть что-то большее, чем Ньютон.Ранее сообщалось, что власти Орегона нашли расизм в школьной программе математики. Так, департамент образования штата заявил, что идея превосходства белой расы проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа. Вместо классического предмета было предложено ввести «этноматематику».