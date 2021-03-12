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Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»

12.03.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника, сообщает «Крыминформ» в своем Telegram-канале.

Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов и попросил вице-премьера Михаила Назарова, курирующего министерство культуры, провести служебное расследование.

Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», — объяснила она.

Чиновница позже пояснила, что выругалась матом из-за технических неполадок, сообщает «Крым 24».

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения», — сказала Новосельская и добавила, что больше всех переживает из-за этой ситуации.

В декабре 2020 года начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский не заметил включенный микрофон и выругался матом на совещании с главой республики. Аксенов попросил чиновника отключить громкую связь.
 
 
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Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания.
 
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