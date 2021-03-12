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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Придуман новый способ преодолеть скорость света Его придумал Астрофизик Эрик Ленц из Геттингенского университета в Германии.

Астрофизик Эрик Ленц (Erik W. Lentz) из Геттингенского университета в Германии придумал новый способ обойти ограничение скорости света и создать варп-двигатель на основе еще не изученных конфигураций кривизны пространства-времени. Статья ученого опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.Теория относительности допускает существование двигателя, позволяющего перемещаться быстрее скорости света, однако для этого потребуется огромное количество гипотетической материи, обладающей экзотическими свойствами, такими как отрицательная плотность энергии. Однако новое исследование позволяет обойти эту проблему при условии, что удастся создать сверхбыстрые солитоны при использовании обычной энергии.Солитон представляет собой устойчивую волну, двигающуюся с постоянной скоростью. Ленц вывел уравнения Эйнштейна для неизученных солитонных конфигураций пространства-времени, позволяющих преодолеть скорость света. Это позволило бы путешествовать к Проксиме Центавра и обратно к Земле за годы, а не тысячелетия. Современные ракетные технологии позволяют совершить полет в одну сторону за 50 тысяч лет.Течение времени внутри солитона почти не отличается от времени снаружи, что исключает парадокс близнецов, согласно которому близнец, путешествующий на огромных скоростях, будет моложе своего брата, оставшегося на Земле. Однако для его работы по-прежнему необходимо астрономическое количество энергии, в сотни раз превышающую эквивалентную массу Юпитера. Однако Ленц не исключает, что различные способы энергосбережения позволят уменьшить это число на 60 порядков.