|
Лига Европы. Есть ли шансы у украинцев пробиться в 1/4 финала
Источник материала: Навiны
Из большого количества постсоветских клубов до
Так, «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» — 0:2, а «Шахтер» в гостях крупно проиграл «Роме» — 0:3.
Результаты других матчей:
Ответные встречи пройдут в следующий четверг, 18 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из большого количества постсоветских клубов до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА добрались лишь два украинских.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)