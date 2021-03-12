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Лига Европы. Есть ли шансы у украинцев пробиться в 1/4 финала

12.03.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из большого количества постсоветских клубов до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА добрались лишь два украинских. Но, похоже, шансов продолжить борьбу за трофей на следующей стадии у них почти не осталось.

Лига Европы. Есть ли шансы у украинцев пробиться в 1/4 финала
Фото из микроблога «Шахтера»

Так, «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» — 0:2, а «Шахтер» в гостях крупно проиграл «Роме» — 0:3.

Результаты других матчей:

  • «Славия» — «Рейнджерс» — 1:1;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1;
  • «Аякс» — «Янг Бойз» — 3:0;
  • «Гранада» — «Мольде» — 2:0;
  • «Тоттенхэм» — «Динамо» (З) — 2:0;
  • «Олимпиакос» — «Арсенал» — 1:3.

Ответные встречи пройдут в следующий четверг, 18 марта.

 
 
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Из большого количества постсоветских клубов до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА добрались лишь два украинских.
 
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