Лига Европы. Есть ли шансы у украинцев пробиться в 1/4 финала

Из большого количества постсоветских клубов до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА добрались лишь два украинских. Но, похоже, шансов продолжить борьбу за трофей на следующей стадии у них почти не осталось.



Фото из микроблога «Шахтера»

Так, «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» — 0:2, а «Шахтер» в гостях крупно проиграл «Роме» — 0:3.

Результаты других матчей:

«Славия» — «Рейнджерс» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:1;

«Аякс» — «Янг Бойз» — 3:0;

«Гранада» — «Мольде» — 2:0;

«Тоттенхэм» — «Динамо» (З) — 2:0;

«Олимпиакос» — «Арсенал» — 1:3.

Ответные встречи пройдут в следующий четверг, 18 марта.