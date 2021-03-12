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Уже выше «Замка». Как сейчас выглядит стройка большого посольства Китая у Дворца независимости

12.03.2021 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы писали о будущей стройке многофункционального комплекса напротив Дворца независимости. Но совсем рядом есть другая стройка уже в активной фазе. Речь идет о комплексе зданий посольства Китая. Показываем, как это все сейчас выглядит.


Комплекс зданий посольства Китая появится между торгово-развлекательным центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Осенью 2019-го тут начались работы, а сейчас стройка выглядит так:










Как видим, это здание уже выше торгово-развлекательного центра «Замок». Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.

Как мы писали ранее, строительство займет около 2,5−3 лет. Это значит, что посольство может быть сдано в 2022 году. Оно будет таким:


Напомним, в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.


Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. В 2019 году тут появилось новое здание Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Рядом с будущим посольством Китая выделен участок под диппредставительство ОАЭ, плюс в этом же районе Лукашенко предлагал построить и посольство Узбекистана. За зданием же Верховного суда должны построить крытый манеж для катания на беговых лыжах. Сейчас проект в стадии подготовки.

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Теги: Минск
 
 
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Земля для посольства передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет.
 
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