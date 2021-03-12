Море блинов и другие развлечения на эти выходные. Чем заняться 12−14 марта?

Источник материала: Tut.by

Масленичную неделю проводим не только блинами, но и яркими событиями из культурной жизни столицы. AFISHA.TUT.BY изучила афишу мероприятий на этот уикенд, отобрала самое лучшее и теперь рассказывает, чем заняться 12–14 марта в Минске и за городом.

Отметить Масленицу



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В эти выходные на площадке у Дворца спорта пройдет «Минская Масленица». В программе — ярмарка изделий мастеров народного творчества, масленичные гулянья, концерт, парк аттракционов, тир и, конечно же, блины. На фудкорте будут работать порядка 30 точек общепита: в ассортименте — блины с начинками, белорусская мачанка, драники, уха на костре, шашлыки, чебуреки и глинтвейн.

В субботу с 13.00 до 16.00 будет работать несколько развлекательных площадок. Например, «Зімовая печ», где участникам нужно с завязанными глазами достать ухватом из печи чугунок, «Кола жаданняў», покрутив которое можно загадать желание, на «Цёшчыным падворку» теща проверит зятя, хороший ли он хозяин, «Калодка» — испытание для настоящих мужчин: кто с первого раза гвоздь в колодку забьет, тот и приз получит. Не обойдется без обряда сжигания чучела Масленицы — он пройдет в субботу в 16.30.

Когда: 12 — 14 марта. Развлекательные мероприятия в пятницу — с 17.00 до 19.00, в субботу — с 12.00 до 17.00, в воскресенье — с 14.00 до 17.00. Время работы ярмарки: с 10.00 до 20.00

Где: на площадке у Дворца спорта

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: culture.ru

В субботу в Центральном ботаническом саду пройдет «Веселая Масленица». Вас зовут попрощаться с зимой и угоститься блинами и горячим чаем на травах с баранками. Начнется праздничная программа с красочной кавалькады в сопровождении всех персонажей праздника и самой «Масленицы».

После посетителей ждут песни, шутки, белорусские танцы, конкурсы, игры, а еще интерактивные зоны: «колесо желаний и предсказаний» с розыгрышем подарков и «праздничный ЗАГС» для влюбленных пар. Кроме того, в программе блинный марафон, народные гадания, масленичная фотозона, детская игровая площадка, ростовые куклы, аттракционы для взрослых и детей, самоварное шоу, цыганский театр «Джипси бэнд», фолк-ансамбль «Белы птах» и файер-шоу в финале вечера. Приходите отдохнуть всей семьей.

Когда: 13 марта, 13.00

Где: Ботанический сад

Сколько: 10 рублей, льготный — 5 рублей Купить билет

За городом



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если вы готовы поехать за весенним настроением и блинами за город, перечислим локации, где еще отмечают Масленицу. Например, 13 марта пройдет «Шляхетская Масленица» в Дудутках и масленичный познавательно-развлекательный квест в «Фестивальном» . В парке-музее истории «Сула» 13 и 14 марта тоже будут «Масленичные забавы» со старинными играми и обрядами, живой музыкой и масленичной «Батлейкой». Все три дня встречать весну будут на «Линии Сталина» : каждому купившему билет достанется блин в подарок.



Фото: instagram.com/legossecafe

Некоторые столичные заведения в масленичную неделю не остались в стороне и решили поддержать старую добрую традицию, приготовив специальное блинное меню. Мы насчитали более 10 кафе и ресторанов в Минске и за городом, где можно попробовать сытные авторские блюда. В этом списке есть «Дэпо», «Кафе 2», Café de Paris, Zavtraki24, «Золотой гребешок» и другие заведения. Блины здесь можно найти не только на любой вкус, но и на любой кошелек: они стоят от 2 до 120 рублей.

Сделать фото на Фестивале гигантских фонарей



Фото предоставлено организаторами

Уже в пятницу с приходом темноты в Ботаническом саду оживут гигантские фонари — так начнется фестиваль «Королевство волшебных огней», который пройдет до конца апреля. На территории сада разместили 25 масштабных композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов. Для декораций использовали тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Размеры самой большой световой фигуры — более шести метров в высоту и около 10 метров в длину.

В выходные на территории сада будет проходить еще и файер-шоу театра огней. Представление будут показывать в начале каждого часа — в 20.00, 21.00 и 22.00. На открытии 12 марта в 19.00 гостей ждет особый сюрприз — огненное представление с участием трехметрового огнедышащего дракона.

Когда: все выходные, 19.00−23.00

Где: Ботанический сад

Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей Купить билет

Попробовать новый Gastrofest



Фото: предоставлено организаторами

В пятницу в Минске стартовал новый Gastrofest ко Дню святого Патрика. Подкрепиться сытными сетами с ирландским настроением по традиции можно в нескольких заведениях столицы — в этот раз их 11 (перечислили их тут ). На фестивальные угощения установлена фиксированная стоимость: за килограмм еды просят 18 рублей.

Во время нового Gastrofest будет действовать предложение: при посещении трех и более заведений из одиннадцати среди гостей будет разыгран суперприз от организаторов. Помимо всего, партнер феста — бренд Jameson — раздает подарки. В телеграм-канале будут публиковаться названия заведений, в которых при заказе сета можно будет получить сувенир.

Когда: все выходные

Где: в 11 заведениях Минска

Сколько: 18 рублей

Сходить на премьеру в кино — «Земля кочевников»



Кадр из фильма

В столичный прокат вышла вот уж действительно долгожданная премьера — «Земля кочевников» Хлои Чжао, победитель Венецианского фестиваля и «Золотого глобуса», а еще фаворит «Оскара-2021». По сюжету, из-за экономического кризиса закрывается фабрика в моногородке, где живет 60-летняя вдова Ферн (Фрэнсис МакДорманд). Теперь ей только и остается, что перебраться жить в покрытый ржавчиной фургон, заваленный близкими сердцу вещами, и вписаться в племя современных кочевников, которые путешествуют от штата к штату в поисках случайного заработка (и себя).

«Земля кочевников» — нетипичное кино без лишних амбиций и эпилептического монтажа, которым восторгаются все вокруг. AFISHA.TUT.BY его уже посмотрела, а теперь рассказывает , почему и вам стоит взять билет в кинотеатр — все-таки ничего лучше в ближайшее время от проката ждать не нужно.

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет

Показать свой талант на рок-караоке



Фото: instagram.com/graffiti_by

Вы знали, что каждую пятницу ближе к полуночи культовый клуб «Граффити» превращается в площадку с рок-караоке? Теперь знаете. Организаторы обещают: каждому пришедшему — по микрофону, и уточняют, что петь у них можно не только рок. Всю ночь исполнять ваши любимые хиты можно индивидуально или хором. Кстати, по словам организаторов, регулярно попеть чужие песни в «Граффити» заскакивают и белорусские рокеры: Александр Помидоровов, Юрий Стыльский или Сергей Скляров.

Вход на караоке-вечеринку стоит 10 рублей. Если не хочется несколько часов подряд отплясывать стоя, можно заранее забронировать столик.

Когда: 12 марта, 23.00

Где: паб-клуб «Граффити»

Сколько: 10 рублей

Побывать на кинофестивале — «Нефільтраванае кіно»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com (Daniil Onischenko)

Седьмой международный фестиваль короткометражных фильмов «Нефільтраванае кіно» пройдет в столице с 12 по 14 марта. Это один из самых неформатных фестов Минска, так что для киноманов эта новость должна стать отличной.

12 марта в пространстве Lo-Fi Social Club состоится, как подчеркивается, неторжественное открытие в дружеской атмосфере. Показывать будут внеконкурсную программу и подборку фильмов, которые отобрал искусственный интеллект, а после пройдет афтепати фестиваля. 13 марта можно будет посмотреть уже конкурсные программы: это анимация, экспериментальная, документальная и игровая части. Показы пройдут в «Беларуси» по входным билетам в кинотеатр. 14 марта на закрытии фестиваля покажут конкурсную белорусскую программу и несколько внеконкурсных: «Женщины в кино», подборку китайских фильмов и «Восток-Запад». Подробная программа — тут .

Когда: 12−14 марта

Где: Lo-Fi Social Сlub , « Беларусь»

Сколько: 12 и 14 марта — бесплатно, 13 марта — по входному билету в кинотеатр «Беларусь» (уточняется)



Фото: vk.com/public158374537

Не везде в Минске получить свою порцию комедии можно бесплатно, а вот в регги-баре «Жеваный крот» на Зыбицкой — можно, причем каждую пятницу. Вечером 12 марта тут пройдет «Открытый микрофон», где могут выступить не только все желающие из начинающих, но и опытные комики из Минска и регионов.

Кстати, заметили, как сейчас популярен стендап? Недавно AFISHA.TUT.BY собрала площадки, на которых выступают белорусские комики — бесплатно или за деньги.

Оторваться на вечеринке «НЖВ»



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В эти выходные в столице пройдет культовая вечеринка из серии «НЖВ» (то есть «Налейте женщине водяры» ). Не где-нибудь — а в новом пространстве М11 на Машерова. В этот вечер минчане смогут вспомнить молодость под русскую попсу и оторваться на танцполе — прекрасная идея для тех, кто рос на хитах нулевых, а сейчас не против поностальгировать. Билеты на вечеринку можно приобрести на входе: они стоят 20 рублей.

Когда: 13 марта, 23.00

Где: М11

Сколько: 20 рублей

Познакомиться с новым стендап-комиком



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

И еще раз про стендап. В субботу в столице пройдет сольный стендап-концерт Максима Моисеева. Он строго для тех, кому исполнилось 18, и тех, кто прошел бар-мицва. Стендап-комик выступит в столичном Cuba Bar с программой, над которой он долго работал — еще с 2003 года. Вас ждут смешные, порой резкие и неожиданные ванлайнеры (то есть короткие и емкие шутки), а также истории из жизни стендапера. Билеты стоят от 10 рублей.

Когда: 13 марта, сбор гостей — 18.30, начало — 19.00

Где: Cuba Bar

Сколько: партер — 10 рублей, столик — от 15 рублей; в день мероприятия и по брони: партер — 15 рублей, столик — от 20 рублей Купить билет

Посмотреть онлайн-концерт дуэта, который троллит чиновников



Скриншот YouTube (Margarita Levchuk. Soprano)

«Красная зелень» — сатирический дуэт, в который входят известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук и автор YouTube-канала «Рудабельская паказуха» Андрей Паук. Музыканты быстро прославились в Сети благодаря смелым видео на политические темы, в которых не без юмора поют о происходящем в стране. Сначала пара выпустила пародию на ролик «Накажи их, Боже», показанный на СТВ. Следом были песни «Калыханка полузашчытнікам 3%-ва ацечэства», «С дном МВД» и самая свежая композиция — «ПамагіМатолька».

Дуэт совсем молодой, но уже 13 марта артисты дадут свой первый онлайн-концерт — в рамках фестиваля «Артысты перамогі». Кроме сатирических песен музыканты исполнят каверы на известные белорусские композиции. А еще ответят на ваши вопросы в прямом эфире.

Когда: 13 марта, 20.00

Где: тут

Сколько: бесплатно

Оценить кино отличного польского режиссера



Фото: TUT.BY

Уже сегодня в столице стартует кинопроект «Уикенды с Кшиштофом Кесьлевским»: он будет проводиться каждые пятницу и субботу до середины апреля. На экране покажут фильмы одного из самых известных режиссеров Польши — Кшиштофа Кесьлевского. Известный белорусский киноэксперт Игорь Сукманов представит картины и обсудит их со зрителями после показа.

Проект начнется в пятницу с показа картины «Кинолюбитель» , получившей главный приз Московского кинофестиваля в 1979 году и ознаменовавшей переход режиссера к метафизической драматургии. На следующий день покажут мелодраму «Без конца» , одну из первых и самых важных работ Кесьлевского, которую он сделал со своей постоянной командой — композитором Збигневом Прайснером, сценаристом Кшиштофом Песевичем и оператором Петром Собочинским.

Когда: 12 и 13 марта

Где: Silver Screen в ТЦ Galileo

Сколько: от 12 рублей