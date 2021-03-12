«Нужны целевые и острые санкции против людей, виноватых во всех ужасных нарушениях прав человека в Беларуси»

Евросоюз должен действовать более решительно, отвечая на нарушения прав человека в Беларуси. Такое мнение бытует в Европейском парламенте.





Так, замглавы делегации ЕП по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро в интервью DW назвала принятие нового санкционного пакета «важным».

«Политика и стратегия ЕС в отношении Беларуси должна основываться на двух элементах: санкциях и солидарности, — считает она. — Нужны целевые, острые и эффективные санкции, направленные на людей, ответственных за происходящее в Беларуси, за все эти ужасные нарушения прав человека».

Евродепутат из либеральной фракции «Обновить Европу» считает недостаточными введенные до сих пор санкции, так как в «черные» списки следовало включить гораздо больше представителей режима, которые «отличились» в нарушении прав человека в Беларуси.

В свою очередь член комитета ЕП по иностранным делам Виола фон Крамон сделала более жесткое заявление, назвав уже введенные санкции «позорными».

Политик напомнила о событиях начала десятилетней давности, когда одним решением Совет ЕС добавил в санкционный список 117 белорусских чиновников за нарушение международных стандартов при проведении президентских выборов-2010 и за подавление протестов.

Теперь же, когда, по мнению фон Крамон, «жестокое подавление куда хуже», три пакета санкций охватили лишь 84 чиновника и семь компаний.