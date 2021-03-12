«Приходит домой пьяный, будит и требует секса. Дети всё слышат». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Ревность, оскорбления, насилие, скандалы при детях — в 13 лет брака, о котором рассказывает автор письма, вместилось всё то худшее, что только может быть в отношениях. Однако женщина по-прежнему не решается на развод с мужем-тираном. В трудной ситуации разбирается психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений ». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— В браке мы с мужем 13 лет, у нас двое детей. Замуж выходила по любви, были сильные чувства. Но со временем стало ясно, что муж очень ревнивый человек, если честно — просто тиран и грубиян. Эти недостатки на протяжении всего брака компенсировало то, что он отлично зарабатывал, заботился о семье и был хорошим отцом.

Но с годами обида и разочарование накапливались, как снежный ком. Муж ревновал меня на ровном месте — разгорались жуткие скандалы, во время которых он обзывал меня самыми жуткими и низкими словами. Не раз и не два такие эпизоды заканчивались рукоприкладством с его стороны.



Фото: pinterest.com

Постепенно интимная жизнь сошла на нет, сперва пропали чувства, а потом и физическое влечение. Жила с ним, потому что привыкла — общий быт и дети. Часто муж приходил с работы глубокой ночью сильно пьяным, будил меня и требовал секса, на мои протесты не реагировал и применял силу.

Я уходила в другую комнату, он устраивал скандал из-за этого, дети всё это видели и слышали.

Сейчас я чувствую к супругу только отвращение — мне неприятны даже его прикосновения, даже бытовое общение с ним по каким-то пустяковым поводам вызывает жуткое раздражение.

Хочу развестись, но муж против, говорит, что всё еще любит меня, что нам нужно жить вместе или, в противном случае, я должна выписаться из квартиры и оставить всё ему. Я в какой-то прострации от всего происходящего и не знаю, что делать. Стоит ли попробовать сохранить этот брак?

Ответ психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Знаете, иногда, чтобы ответить на самый сложный вопрос, достаточно задать себе очень простой вопрос «Зачем?». Зачем вам сохранять этот брак?

Только ответить на него постарайтесь максимально честно для себя самой.

Давайте посмотрим на ваши отношения с супругом со стороны. Отношения конфликтные. Происходят скандалы, доходящие до рукоприкладства. И это случается в присутствии детей, которые тоже оказываются эмоционально втянутыми в такие отношения. Муж позволяет себе оскорбления в ваш адрес. Интимная жизнь сошла на нет, отсутствует физическое влечение. Супруг вызывает у вас жуткое раздражение.

Итак — это те самые отношения, которые вы для себя хотите? Это та семья, которой вы достойны?



Фото: pinterest.com

Ваше желание развестись говорит о том, что вы сами понимаете, что такие отношения нужно прерывать. Вы пишете, что муж был хорошим отцом. Прекрасно, ведь что бы ни произошло между вами как мужчиной и женщиной, он по-прежнему останется отцом для ваших детей. Невозможно «развестись» со своими детьми. Он и дальше может заботиться о них и финансово обеспечивать.

Что касается квартиры, то это юридический вопрос. Выписываться и всё оставлять ему вы точно не должны. До того, как вы начнете предпринимать какие-либо шаги, проконсультируйтесь с юристом. Узнайте всё о своих правах и вариантах раздела имущества в конкретно вашей ситации.

Решиться на разрыв отношений с мужем-тираном не легко. Такой поступок требует внутренней готовности. Необходимую поддержку вы всегда сможете найти в индивидуальной работе с профессиональным психологом и в общении с женщинами, которые уже прошли этот трудный этап и готовы поделиться своим опытом. Также есть специальные службы , которые могут оказать поддержку, и телефоны доверия.

Важно понимать, что эта ситуация не случайно возникла в вашей жизни. Ваш брак — это возможность понять свою ценность, прийти к желанным для вас переменам и научиться любви к себе. Вы достойны того, чтобы быть счастливой!