|
«Шутят, что я Дева Мария». Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности
Источник материала: Tut.by
Жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, Николь Мур страдала вагинизмом — состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует осуществлению полового акта. Но врачи заявляли, что девушка здорова, пишет
«Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше, и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось», — рассказала Мур. Она и ее возлюбленный нашли другие способы близости и стали избегать традиционных сексуальных контактов.
«Однажды на работе я ощутила ужасную изжогу и боль в груди. Моя начальница предположила, что я беременна», — сообщила Мур. Начальница пояснила девушке, что такое возможно без секса с проникновением, если сперма попала на ее половые органы.
Мур сделала тест на беременность, результат — положительный. «Я переживала, что мой партнер подумает, что я изменила ему», — вспоминала девушка. Но возлюбленный Мур не сомневался в ней. «Многие до сих пор шутят, что я Дева Мария, и это меня веселит», — рассказала Мур.
Во время беременности Мур поставили диагноз «вагинизм». Англичанка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности. Ребенок родился здоровым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николь Мур страдала вагинизмом - состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует осуществлению полового акта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)