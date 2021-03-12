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«Шутят, что я Дева Мария». Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности

12.03.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, Николь Мур страдала вагинизмом — состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует осуществлению полового акта. Но врачи заявляли, что девушка здорова, пишет lenta.ru со ссылкой на телеканала 7 News.


Фото: ru.freepik.com

«Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше, и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось», — рассказала Мур. Она и ее возлюбленный нашли другие способы близости и стали избегать традиционных сексуальных контактов.

«Однажды на работе я ощутила ужасную изжогу и боль в груди. Моя начальница предположила, что я беременна», — сообщила Мур. Начальница пояснила девушке, что такое возможно без секса с проникновением, если сперма попала на ее половые органы.

Мур сделала тест на беременность, результат — положительный. «Я переживала, что мой партнер подумает, что я изменила ему», — вспоминала девушка. Но возлюбленный Мур не сомневался в ней. «Многие до сих пор шутят, что я Дева Мария, и это меня веселит», — рассказала Мур.

Во время беременности Мур поставили диагноз «вагинизм». Англичанка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности. Ребенок родился здоровым.

 
 
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Николь Мур страдала вагинизмом - состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует осуществлению полового акта.
 
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