«Выбор покупателей». Вот какие пять телевизоров сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какую технику предпочитают покупать в Беларуси. В этот раз смотрим на пять телевизоров, которые пользуются популярностью на известной торговой площадке «Яндекс.Маркет». Эти устройства вошли в категорию «Выбора покупателей».

В самом «Яндексе» отмечают: галочкой «Выбор покупателей» помечаются товары, больше 80% покупателей которых советуют девайс в отзывах. Для определения этих моделей мы выбрали регионом Минск, отсортировали телевизоры по популярности, и дальше подробнее рассказываем о первой пятерке из «Выбора покупателей».





Как понятно из названия, это модель 2020 года из линейки NanoCell корейской компании. Если упрощать, то выше по рангу стоят только OLED-телевизоры, которые стоят кратно больше.

Что касается нашей модели, то у нее IPS-экран на 50 дюймов разрешения 4K и подсветка Direct LED — светодиоды в таком случае установлены за экраном и равномерно распределены по всей его площади. В общем, шанс того, что панель будет излишне «светить» по краям при отображении темных сцен, уменьшается. Правда, частота обновления составляет только 60 Гц. Зато динамики достаточно мощные, на 20 Вт.

Портов HDMI аж три штуки, все версии 2.0. В целом с учетом ограниченной герцовки нужды в HDMI версии 2.1 даже при подключении условной PS5 нет, ведь и отобразить изображения в 120 Гц ТВ не сможет. Разумеется, в активе фирменная система смарт-ТВ, а также в комплекте идет пульт Magic Remote, которым ТВ можно управлять взмахами, как курсором.

Из недостатков, наверное, выделяется только цвета 8 бит + FRC. Не будем углубляться в подробности, но идеальным вариантом считается 10-битная матрица. Впрочем, момент для среднестатистического пользователя далеко не самый важный.





Если телевизор выше принадлежал к среднему классу, то эта модель — одна из лучших в арсенале LG. Ведь она построена на базе OLED-матрицы. Но добавим: к ТВ с индексом B среди OLED-моделей у компании, как правило, относятся базовые ТВ. Но, честно говоря, если это будет ваш первый OLED-телевизор, то разницу с более дорогими модификациями с литерами С в названии вы вряд ли заметите.

Судите сами: в активе 4K-экран с 10-битной OLED-матрицей, поддержкой всевозможных форматов HDR, реальной частотой обновления в 100/120 Гц (соответственно, и HDMI-порты тут версии 2.1), динамики на 40 Вт со встроенным сабвуфером, игровые режимы ALLM, VRR, Freesync, поддержка Dolby Atmos, последняя версия ОС для смарт-ТВ. В общем, полный комплект технологий.

Если сравнивать с более дорогими OLED-телевизорами компании, то наш BX отличается чуть менее навороченным процессором. А на нем лежит задача по обработке изображения, в том числе с помощью ИИ — то есть речь в том числе про так называемый «апскейлинг». Но опять же: есть подозрение, что разницу между моделями телевизоров BX и CX компании увидят только искушенные пользователи.





Самый миниатюрный и по совместительству доступный по цене телевизор в подборке, которому уже три года. И тем не менее в устройство встроена система смарт-ТВ, что для девайсов с такой диагональю экрана — то есть 24 дюйма — несвойственно.

Разрешение панели при этом составляет только HD, динамики — 10 Вт, частота обновления — 50 Гц. В общем, ничего сверхъестественного. Но подобный ТВ, как правило, покупают на дачу или на кухню — стоит ли предъявлять к такому устройству высокие требования?





Этот ТВ, во всяком случае если ориентироваться по цене, является конкурентом для первого рассмотренного нами LG.

Характеристики у них действительно схожие: 4K-экраны на 50 дюймов, динамики на 20 Вт, HDMI-порты версии 2.0. Частота обновления картинки тут без интерполяции доходит до 60 Гц, с ней — до 100 Гц. Но «честных» 4K при 100 Гц достичь все равно не получится. Но справедливости ради стоит отметить, что интерполяцией «грешит» и модель от LG.

Что еще в активе у модели Samsung? Смарт-ТВ на базе собственной операционной системы. Вдобавок у девайса — VA-матрица. В теории, цвета на такой должны быть чуть более глубокими (речь, в частности, про черный). Но разница с обычными IPS-моделями заметна не всегда.





В «Выборе покупателей» внезапно также оказалась эта отечественная модель. Ее краткие характеристики: экран 43 дюйма, разрешение 4K, частота 60 Гц, динамики на 16 Вт, встроенный смарт-ТВ, основывающийся на Android TV.

В отзывах в основном хвалят его цену: мол, для ТВ такой диагонали она невысока. Вот как один из комментаторов описал плюсы модели: «Хороший телевизор, удобный пульт, простые настройки, картинка отличная». Недостатки, правда, также есть — и вот какие по мнению юзера: «Звук динамиков. Материалы сборки».