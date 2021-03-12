Белорусский стартап вновь в списке лучших работодателей в США

Севрвис PandaDoc был создан белорусами Микитой Микадо и Сергеем Борисюком.





пишет thinktanks.by Как сообщает Dev.by, рейтинг Forbes основан на анализе данных 2500 американских предприятий, основанных с 2011 по 2018 год и со штатом не менее 50 человек. Все компании, которые анализировали для составления рейтинга, были созданы с нуля,thinktanks.by





Каждый стартап оценивался по трем критериям:





репутация работодателя (на основе статей, блогов и сообщений в соцсетях);





удовлетворенность сотрудников (по данным онлайн-обзоров)4





рост (для оценки этого параметра изучалась посещаемость сайтов компаний и численность персонала за два года).





В новом рейтинге PandaDoc заняла 167 место. Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге PandaDoc располагалась только на 369 месте.





Попадание PandaDoc в число лучших работодателей в США контрастирует с новостью о ликвидации компании в Беларуси. Как стало известно dev.by, ликвидировать компанию решили её собственники. Однако пока ни Микита Микадо, ни Сергей Борисюк никак не прокомментировал такое решение.





В сентябре Микита Микадо рассказал, что PandaDoc открывает офис в Украине. На тот момент туда переехало 60 сотрудников компании. На сайте PandaDoc большинство технических вакансий открыты в киевском офисе. В Минске осталась лишь одна вакансия.





Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.





4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании.





Один из них - менеджер по продукту Виктор Кувшинов - до сих пор остается под стражей.



